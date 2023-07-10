Назначен новый глава Комитета по миграции Минтруда Казахстана

Аскарбек Ертаев назначен председателем Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК Ертаев Аскарбек Маратович назначен на должность председателя Комитета по миграции МТСЗН РК".

Аскарбек Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Окончил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР", Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом II категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства Аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 годы работал в банковской сфере на разных должностях. 2014-2021 годы – главный эксперт, начальник управления, заместитель директора департамента развития системы государственного управления, директор департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК. 2021-2022 годы – заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности РК Администрации президента РК.

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность заведующего Экономическим отделом Аппарата правительства РК.