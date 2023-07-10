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Курс доллара немного подрос на торгах 10 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,89 тенге, поднявшись на 0,87 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного подрос и составил 61,45 тенге (+0,43).

Курс евро установлен Нацбанком в 483,47 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-448 тенге, евро – по 486,5-491 тенге, российские рубли – по 4,83-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,83% и составила 77,82 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дешевле на 0,84%, до 73,24 долларов за баррель.


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