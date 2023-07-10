В Павлодарской области становится меньше пострадавших при ЧС

В Павлодарском области число пострадавших при чрезвычайных ситуациях снизилось на 34,4 процента, рассказал министр МЧС РК Сырым Шарипханов на прошедшей накануне встрече с населением региона, сообщает Zakon.kz.

Сезон пожаров

Говоря об итогах прошедшего отопительного сезона, министр сообщил, что в это время в Казахстане случилось более 3,5 тысячи пожаров. Их причинами стали нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов, неправильная установка и использование печного отопления, а главное, неосторожное обращение с огнем.

Поэтому при подготовке к будущему отопительному сезону казахстанцы должны заранее проверить свои системы отопления и электроснабжения, а также очистить дымоходы.

"Зимой фиксируется в 4,5 раза больше пожаров, причиной которых становятся взрывы газовых баллонов. В связи с этим следует использовать только исправное газовое оборудования и не устанавливать баллоны в многоэтажных домах", – сказал глава ведомства.

Шла речь и о прошлогодней ситуации в Экибастузе, в котором зимой из-за аварии на местной ТЭЦ более 40 тысяч жителей и 300 домов остались без тепла и горячей воды. Сейчас в городе горняков идет ремонт пяти водогрейных котлов и сетей теплоснабжения. Уже удалось заменить 12 километров теплосетей и отремонтировать 220 повреждений. В свою очередь министр поблагодарил местные власти, волонтеров и неравнодушных граждан за помощь, оказанную местным жителям во время аварии в Экибастузе.

Паводок на поводок

Что касается паводков, то Сырым Шарипханов отметил, что в нынешнем году в Павлодарской области был подтоплен только один частный жилой дом из-за несвоевременного вывоза снега. Между тем в регионе 43 участка подвержены опасности затопления при паводках, при этом у трех из них такие риски наиболее высоки, у остальных – минимальны.

"В этом году завершается реализация республиканской Дорожной карты противопаводковых угроз, поэтому прошу местные исполнительные органы обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий", – подчеркнул министр.

Руководитель МЧС также сообщил, что с начала этого года в стране на телефоны экстренной службы "112" позвонило свыше двух миллионов человек, кроме того, более 500 тысяч сообщений поступило на пульт "101". При этом было зарегистрировано свыше пяти тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий. Если брать Павлодарское Прииртышье, то обстановка здесь остается стабильной. Так, на 6 процентов снизилось число ЧС, а количество пострадавших уменьшилось на 34,4 процента.

Спасение утопающих

Была затронута и тема безопасного поведения на водоемах. По словам министра, в Казахстане сегодня более 50 тысяч водоемов, и обеспечить дежурство спасателей на всех них – просто невозможно. Поэтому граждане сами должны быть заинтересованы в собственной безопасности и не купаться, если не умеют плавать.

"В Павлодарской области имеется почти 500 водоемов, разрешенных для купания. При этом работают 24 коммунальных и 18 частных зон для купания. Сотрудники 37 спасательных и четырех мобильных постов круглосуточно патрулируют опасных участки рек", – сообщил Сырым Шарипханов.

Несмотря на дежурство спасателей, павлодарцев по-прежнему привлекают опасные участки для купания. Сейчас в регионе насчитывается 166 мест, где запрещено купаться. С начала сезона там уже утонули два человека, а в прошлом году – восемь, из которых один ребенок. Поэтому в нынешнем году спасатели провели 142 рейда, благодаря которым удалось спасти пять человек.

Руководитель МЧС обратил внимание жителей региона на необходимость соблюдения правила безопасности на водоемах, купания только в разрешенных местах, и присмотра за детьми при отдыхе на воде. Напомнил он и о штрафах за купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения, составляющих до семи месячных расчетных показателей.

Культуру – в массы

Говоря о наиболее частых причинах лесных пожаров, Сырым Шарипханов отметил человеческий фактор. На природе люди не соблюдают меры предосторожности, разводят костры и оставляют после себя мусор. Кроме того, при сенокосе, уборке урожая крестьяне используют технику без искрогасителя. Для избежания природных пожаров нужно не только соблюдать правила безопасности, но и повышать противопожарную культуру населения.

"Нами был проведен социальный эксперимент в Щучинской зоне отдыха. Там наш сотрудник в гражданской одежде демонстративно курил и разбрасывал окурки у всех на виду. Из 40 человек невольных участников этого эксперимента замечание сделал только один отдыхающий", – констатировал глава министерства.

Вообще же Павлодарская область испытывает потребность в еще 10 пожарных постах. Пока же в регионе осуществляют свою деятельность 21 подразделение ЧС, 50 пожарных постов и 200 формирований. До конца года откроются еще два пожарных поста – в селах Ольгинка и Сосновка. Наряду с этим, создаются добровольные пожарные формирования, которые обеспечиваются техникой и средствами пожаротушения.

"В настоящее время принимаются активные меры по предотвращению природных пожаров. Обстановка в этой сфере у нас на особом контроле, в режиме повышенной готовности находятся силы и средства министерства, в том числе и вертолеты", – сообщил Сырым Шарипханов.

Тяжело в учении

По словам главы МЧС, в ведомстве займутся обучением сотрудников учреждений по охране лесов от пожаров. При этом сообщается, что подобные тренировки станут постоянными. Такое решение принято из-за недавних трагических событий в Абайской области, где при лесном пожаре погибли 15 человек.

"Следует обратить особое внимание на то, как оснащены подразделения лесной охраны, а также на готовность сотрудников к тушению пожаров, их навыки, оперативность, и принятие управленческих решений. Нам всем предстоит работать над этим и оттачивать необходимые навыки", – резюмировал министр.

Он отдельно подчеркнул, что профессиональную систему лесной охраны можно создать только при регулярном обучении и тренировках.

Я бы в спасатели пошел

В своем выступлении глава МЧС коснулся и вопроса повышения социального статуса сотрудников ведомства. Он сообщил, что в нынешнем году зарплата рядовым пожарным и спасателям повышена до 70 процентов. Это позволило увеличить среднюю зарплату сотрудников со 120 до 200 тысяч тенге.

Наряду с этим утвержден план мероприятий до 2027 года, направленный на улучшение социального пакета сотрудников.

"Прорабатывается вопрос предоставления жилищных, льготных и подъемных выплат, специальных надбавок и доплат, выдачи суточного пайка при несении дежурства", – отметил министр.

Что касается технического обеспечения спасателей Павлодарского Прииртышья, то в 2022 году в регионе за счет республиканского и местного бюджетов дополнительно закупили 11 единиц пожарной техники. При этом до конца нынешнего года действующие пожарные части планируют приобрести еще восемь. Кроме того, до 2025 года в Павлодаре и в поселке Солнечный будут построены пожарные депо.