Служебную проверку проведут в отношении акима в Жетысуской области

За неоднократные нарушения правил этики государственных служащих в отношении акима Ушарала Максута Сайдильдинова проведут служебную проверку, сообщает Zakon.kz.

Аким Ушарала Максут Сайдильдинов в очередной раз оказался в центре скандала. На выходных в честь Дня столицы он использовал служебную автомашину в личных целях и ездил на ней за продуктами. Акима снял на видео местный активист.





Эту информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в Департаменте по делам государственной службы Жетысуской области.

"На имя акима области уже внесено предложение о проведении служебной проверки. С 10 июля он находится в отпуске. После того, как господин Сайдильдинов выйдет на работу, мы примем соответствующие меры", – сообщили в департаменте.

Максут Сайдильдинов не только использовал служебное авто в личных целях, но и успел за эти выходные нарушить правила дорожного движения. За это его уже дважды оштрафовали сотрудники полиции.

"Сообщаем, что водитель указанной на видео автомашины привлечен к административной ответственности по ст. 597 ч. 1 (Нарушение правил остановки или стоянки ТС) и ст. 593 ч. 2 КРКоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности)", – сообщили в ДП Жетысуской области.

В начале лета за грубое общение с жителями и использование нецензурной брани Максуту Сайдильдинову уже объявили строгий выговор.