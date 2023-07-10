"Ордабасы" может огорчить "Астану" второй раз за неделю

10 июля состоится перенесенная встреча 16-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу между "Окжетпесом" и "Ордабасы".

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Вместе с ведущим Сергеем Мазуром знакомьтесь с закулисьем, отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира.

"Окжетпес" (Кокшетау) – "Ордабасы" (Шымкент). 10 июля, 20:00 (время Астаны)

Выбив в минувший четверг "Астану" из розыгрыша Olimpbet-Кубка Казахстана, теперь "Ордабасы" имеет прекрасную возможность сместить столичную команду с лидирующей позиции в чемпионате страны.

Шымкентцам предстоит провести перенесенный матч с "Окжетпесом", и в случае победы над "синегорцами" команда Александра Седнева догонит "Астану" в таблице и даже опередит ее благодаря лучшей разнице мячей, да еще и при игре в запасе.

И ведь у "Ордабасы" очень хорошие шансы на то, чтобы взять три очка. Мало того, что противники и так несопоставимы по классу, у кокшетаусцев, несмотря на статус хозяев, не будет преимущества своего поля. Матч с шымкентцами для "Окжетпеса" домашний лишь формально, своих соперников "синегорцы" по-прежнему принимают на "Астана Арене".

Явно в пользу южан и статистика: из десяти последних очных дуэлей "Ордабасы" выиграл у "Окжетпеса" девять, а в одной была зафиксирована ничья. Примечательно, что "Орда" постарается лишить "Астану" лидерства на ее же родном стадионе.

Эксперты Olimpbet видят клуб из Шымкента безоговорочным фаворитом предстоящего матча: П1 – 5.78, Х – 3.94, П2 – 1.56. При этом наиболее вероятный исход игры, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, победа "Ордабасы" 1:0 с кэфом 6.17.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.