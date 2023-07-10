Коэффициент доверия в 87,05%: Шавкат Мирзиёев переизбран президентом Узбекистана

9 июля в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы. По данным ЦИК явка оказалась очень высокой - около 80%. За ночь было обработано более 15,5 миллиона бюллетеней. Действующий лидер страны Шавкат Мирзиёев набрал больше 87% голосов и снова избран на пост главы государства.

Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев переизбран не на пятилетний, а на семилетний срок. Эти изменения были внесены после референдума. По итогам, которого в силу вступила новая Конституция. Сроки действующего президента были обнулены, а в стране прошли первые в истории досрочные выборы.

К слову, у экспертов не было сомнений в победе Мирзиёева, но для многих было интригой, повторит ли действующий глава государства результат прошлых выборов, когда он набрал больше 80 процентов голосов. Об этом и не только с политологами поговорил корреспондент Zakon.kz.

Начало пути

Свою активную политическую карьеру Шавкат Мирзиёев начал с 2003 года в качестве премьер-министра Узбекистана. В этом кресле он пробыл 13 лет и трижды переизбирался на этот пост палатами Олий Мажлиса.

Уже в 2016 году после смерти Ислама Каримова был назначен на пост исполняющего обязанности президента страны, а после выборов стал полноправным президентом Узбекистана. Через пять лет в 2021 году он был переизбран на новый срок.

Необходимые реформы

Практически сразу Шавкат Мирзиёев взял курс на обновление и модернизацию действующих законов и реформ. В стране были кардинально пересмотрены приоритеты внешнеполитического курса, а именно на качественно новый уровень вышла работа по привлечению иностранных инвестиций, средств финансово-технического содействия, новых технологий, а также по расширению туристского потока, увеличению экспорта на мировые рынки.

Особое внимание Мирзиёев сделал на улучшение условий жизни и труда населения. Им были приняты эффективные меры по масштабному строительству и благоустройству во всех регионах страны, повышению качества коммунальных услуг, комплексному развитию городов и районов республики, особенно отдаленных сельских районов.

И частью грядущих изменений стал Конституционный референдум в стране, который прошел 30 апреля 2023 года, где более 90 процентов проголосовавших жителей Узбекистана выступили за принятие поправок, позволяющих Шавкату Мирзиёеву быть у руля страны до 2040 года.

Трижды президент

К слову, о досрочных выборах президента Узбекистана стало известно еще 8 мая. Это несмотря на то, что у узбекского главы государства в запасе к тому времени оставалось 3,5 года (до 2026 года) правления. Свой шаг к досрочным выборам действующий глава государства объяснил новыми задачами, которые становятся перед всеми ветвями власти после Конституционной реформы.

Сразу после объявления о досрочных выборах в Узбекистане началась регистрация кандидатов на пост президента. Свое желание на участие в предвыборной гонке помимо Мирзиёева выразили еще три оппонента, а именно представитель от народно-демократической партии Улугбек Иноятов, Абдушукур Хамзаев из экологической партии, а также Робахон Махмудова от социал-демократической партии "Адолат". А вот Мирзиёева выдвинули сразу две партии - либерально-демократическая и "Миллий тикланиш".

На протяжении месяца они вели усиленную агитационную кампанию среди населения. И накануне 9 июля в Узбекистане прошли президентские выборы. Стоит отметить, что в стране не проводились предвыборные опросы и экзитполы. Первые предварительные результаты голосования ЦИК Узбекистана озвучил спустя четыре часа после закрытия избирательных участков ближе к полуночи, а 10 июля стала известна явка и количество голосов, которое жители страны отдали за кандидатов.

Несомненно фаворитом гонки был Шавкат Мирзиёев. За него проголосовало 87,5% голосов, за оставшихся троих кандидатов, которые из президентской гонки вышли с примерно одинаковыми результатами. Так Робахон Махмудова набрала чуть менее 5% голосов. Улукбек Иноятов и Абдушукур Хамзаев получили около 4%. В целом явка составила около 80%.

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За ходом голосования следили 797 международных наблюдателей из 47 стран мира, в том числе и из стран СНГ, которые отметили, что досрочные выборы в Узбекистане прошли максимально прозрачно и без серьезных нарушений.

Одни и те же победители

После завершения голосования и первых предварительных результатов ЦИК Узбекистана мы поговорили с политологом Рустамом Бурнашевым и поинтересовались насколько необходимы были досрочные выборы президента?

"Прямой необходимости в проведении выборов не было. Но в Узбекистане проведены достаточно серьезные административные и бюрократические реформы, видимо выборы символизируют завершение важного этапа в стране". Политолог Рустам Бурнашев

К слову, эксперт изначально был уверен, что в досрочных выборах победит действующий глава государства. И вот почему.

"Это вытекает из комплекса факторов. Прежде всего проанализирована внутренняя ситуация в Узбекистане: народ в большинстве случаев поддерживает своего президента. Также конкуренты Шавката Мирзиёева достаточно уступают по узнаваемости. Да и в Центральной Азии нет прецедента, когда действующий президент проиграл бы выборы". Политолог Рустам Бурнашев

По словам Рустама Бурнашева, в частности в странах Центральной Азии выигрывают одни и те же президенты не потому, что у них нет достойных оппонентов, а поскольку для их участия в выборах не создаются необходимые условия.

"Конечно, достойные конкуренты есть. Вопрос в том, какие позиции эти люди занимают. Мы видим, что практически во всех странах Центральной Азии идут ограничительные меры для выдвижения тех или иных людей на выборах. В Узбекистане такого не было, но в других странах достаточно часто отсекаются серьезные оппоненты. Как правило, сильных претендентов президенты заманивают в свою команду. Но всегда и везде можно найти замену. В том же Узбекистане, когда Ислам Каримов скончался и президентом стал Шавкат Мирзиёев. Это две абсолютно разные фигуры. Мирзиёев уже не первый год ведет за собой народ и его проводимые реформы вполне ими поддерживаются". Политолог Рустам Бурнашев

Также политолог отметил, что если сравнивать два крупных города Алматы и Ташкент, и как проходили здесь голосования, то явка у узбекистанцев была в три раза выше.

"По данным ЦИК, в Узбекистане в этом году явка была самой низкой. До этого больше людей голосовало. И снижение вполне объяснимо. Дело в том, что население Узбекистана фактически за короткий срок во второй раз участвуют в таком массовом процессе. С начала это был референдум относительно новой редакции Конституции, теперь досрочные выборы. К тому же для граждан было очевидно, что Мирзиёев снова победит. В этот раз выборы не рассматривались, как аспект доверия к президенту, как это было ранее. Голосование больше затронуло новую редакцию Конституции. Нужно учитывать тот фактор, что выборы проводились летом, все-таки это менее политически активный период для наших стран. Но все же по сравнению с Казахстаном, явка достаточно высокая. Это связано с политической культурой, которая сохраняется в Узбекистане, где для местного населения выборы важное действие, практически ритуальное. Ташкент и Алматы по функционалу сопоставимые, но явка в Ташкенте в три раза была больше, чем в Алматы". Политолог Рустам Бурнашев

За тем, как голосовали жители Узбекистана наблюдал и казахстанец Рафхат Тукаев. Он последние годы живет и работает в Ташкенте. Парень отметил, что на избирательные участки люди шли семьями. Многие старались проголосовать до обеда, пока не было изнуряющей жары.

"Все было очень тихо и спокойно, как обычный день. В Ташкенте мало кто шел специально голосовать. Но у местных узбеков не было сомнений в том, что Шавкат Мирзиёев победит. Сейчас празднований как таковых нет, люди как обычно заняты своими делами". Казахстанец Рафхат Тукаев

При этом в ЦИК Узбекистана отметили, что активно голосовали пожилые люди. Так в Фергане свой выбор сделала 128-летняя жительница, а на другом участке проголосовал 103-летний мужчина.



Окончательные результаты выборов должны быть опубликованы уже во вторник, 11 июля. Торжественная церемония инаугурации президента должна состояться в ближайшие месяцы.

