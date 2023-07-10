Восхождение королевы. Рыбакина продолжает свой путь на Уимблдоне

Турнир Большого Шлема в этом году продолжает радовать болельщиков успехами казахстанских теннисистов.

Александр Бублик установил личный рекорд, выйдя в четвертый круг одиночного разряда. В напряженном матче против Андрея Рублева, который длился более 3-х часов и включил в себя 5 сетов и 2 тай-брейка, казахстанец не сумел выйти победителем. Тем не менее, Уимблдон можно назвать началом "белой полосы" в соревновательном сезоне Бублика.



Действующая чемпионка Елена Рыбакина даже не думает сбавлять обороты: сегодня ее ждет непростая соперница.

Беатриз Аддад Майя – Елена Рыбакина

После победы над Кэти Боултер третьей ракетке мира предстоит непростой поединок с Беатриз Аддад Майя. Елена Рыбакина дважды проиграла бразильянке в этом сезоне, и Беатриз, безусловно, станет серьезным испытанием для цели Рыбакиной отстоять титул чемпионки Уимблдона.

Бразильской теннисистке еще предстоит завоевать трофей в этом сезоне, однако она выиграла значительное количество матчей, что помогло подняться в первую десятку рейтинга WTA. Одним из ее самых больших достижений был выход в полуфинал турнира Большого Шлема - "Ролан Гаррос".

На Уимблдоне Аддад Майя впервые вышла в четвертый круг. В своем последнем поединке она победила 37-ю ракетку мира, опытную Сорану Кырстя, за 1 час 30 минут.

Елене Рыбакиной же предыдущем раунде потребовалось всего 57 минут, чтобы победить последнюю в основной сетке турнира британку - Кэти Боултер. Казахстанка контролировала ход всего матча. Она выиграла со счетом 6-1, 6-1 после выполнения 5 брейк-пойнтов благодаря своим отличным первым подачам.

За всю карьеру Беатриз Аддад Майя пересекалась на корте с Рыбакиной трижды, и все встречи произошли с начала этого года.

Несмотря на то, что этот год смело можно назвать лучшим в карьере казахстанской теннисистки, бразильянка может похвастаться тем, что несет ответственность за 2 из 8 поражений, которые потерпела Рыбакина. Сначала они встретились друг с другом на корте с твердым покрытием, затем на грунте, а теперь им предстоит противостояние на траве.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

Беатриз Аддад Майя – 3.65, Елена Рыбакина – 1.31

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