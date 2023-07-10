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Жуткие подробности дела об убийстве 4-летнего мальчика в Актобе озвучили в суде

Жуткие подробности дела об убийстве 4-летнего мальчика в Актобе озвучили в суде Фото: Zakon.kz
В конце прошлого года казахстанцев потрясла история с убийством четырехлетнего Данила Ахунова в Актобе. Обвиняемый в убийстве мальчика – родной отец. На днях дело об убийстве передали в суд. А сегодня, 20 июля 2023 года, прошло предварительное заседание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон", на судебном заседании гособвинитель озвучил жуткие подробности дела.

"По версии следствия, 40-летний мужчина бил своих детей-тройняшек в воспитательных целях. Госсорганы передали ему детей после того, как их маму лишили родительских прав. Как-то он привел детей в дом ребенка "Умит" отпраздновать их именины. Там у детей нашли телесные повреждения, вызвали полицию, на их отца завели административное дело", – говорится в сообщении.

А позже, как следует из обвинения, в съемной квартире отец набросился на четырехлетнего Данила, который раздражал его тем, что капризничал, болел, хотел играть со своим братиком и сестренкой, которые были в тот день у бабушки.

"Он бил сына тупым предметом по голове и лицу, нанес один удар в живот. От этих побоев ребенок скончался в этой же квартире, следует из обвинения. Отец ребенка нанял погрузчик-экскаватор за 20 тыс. тенге и попросил выкопать яму, сказал водителю, что родители строят дом, и нужно закопать мусор. А вместо этого закопал там своего собственного сына. А спустя несколько дней сообщил в полицию, что сын пропал", – следует из сообщения издания.

Как отмечается, адвокат на предварительном следствии попросил суд возвратить дело прокурору на доследование для проведения дополнительных следственных мероприятий. Причина – подозреваемый в ходе следствия менял свои показания на противоположные, заявлял о давлении со стороны следственных органов.

Также адвокат заявил, что в новом обвинении не исследована направленность умысла на убийство, не удовлетворены ходатайства подозреваемого о проведении дополнительный экспертиз.

Судья отказал в удовлетворении просьбы защитника и назначил дату главного судебного разбирательства.

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В Доме ребенка рассказали шокирующие детали о жизни убитого Данила Ахунова

Данил Ахунов пропал 28 декабря 2023 года в Актобе. Пропавшего четырехлетнего мальчика искали волонтеры и полиция. Тело мальчика нашли через два дня – 30 декабря. Уже в начале 2023 года стало известно, что в смерти ребенка подозревают родного отца – 40-летнего Артура Ахунова. Мужчину арестовали.

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