Не у кого спрашивать: почему МИД не может получить точные сведения о казахстанцах в ЧВК "Вагнер"

Фото: gov.kz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, почему до сих нет точных данных о казахстанцах в рядах российской ЧВК "Вагнер", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались запрашивает ли МИД обратно в Казахстан граждан, которые вошли в состав ЧВК "Вагнер". "У кого запрашивать? Российские официальные власти говорят, что они не в курсе того, кто и где находится, потому что "Вагнер" – это частная компания, и они не могут предоставить информацию. Поэтому мы не знаем, у кого запрашивать. Наши все официальные запросы подпадают в правоохранительные органы либо в МИД РФ и дальше они не имеют адресата, потому что не у кого спрашивать", – заявил Айбек Смадияров. По его словам, МИД Казахстана официально направляет соответствующие запросы российской стороне. "В тексте запроса написано следующее: "Есть информация о том, что такие–то граждане вошли в состав ЧВК Вагнер. Можете оказать содействие в проверке данной информации". Все. Но ЧВК "Вагнер" – это частная компания, которая на эти запросы могут вообще не реагировать. МИД России и правоохранительные органы России пишут: "Проверяем". А как эта проверка проходит и сами не знают. Так как не знают, кто входит и выходит из состава ЧВК "Вагнер", – резюмировал Айбек Смадияров. 31 мая сообщалось, что наемника ЧВК "Вагнер" из Казахстана приговорили к девяти годам тюрьмы в Украине. Читайте также В Казахстане будут привлекать к адмответственности за ложные сведения в интернете Главное за день: банки в процессе ликвидации, пенсионные взносы, итоги ЕНТ Еще несколько алматинских улиц перекроют из-за ремонта

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