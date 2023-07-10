Еще несколько алматинских улиц перекроют из-за ремонта

В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия в Алматы перекроют движение для транспорта на нескольких улицах, сообщает Zakon.kz.

Внесены изменения в схемы движения маршрутов:

№86 - В западном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - КТ "Торайгырова/Мустафина". В обратном направлении - ул. Торайгырова - ул. Навои - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - пр. Сейфуллина - разворот на кольце - пр. аль-Фараби (восток).

№127 - В северном направлении - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - пр. Сейфуллина - разворот на кольце - пр. аль-Фараби (восток). В обратном направлении – без изменений;

№68 - В северном направлении – КТ "Ул. Алматинская" - ул. Вишневская - ул. Алматинская - Ул. Рахмадиева - ул. Какимбека Салыкова - ул. Центральная - ул. Жаксылыка Ушкемпирова - КТ "Санаторий Коктем". В обратном направлении – КТ "Санаторий Коктем" - ул. Жаксылыка Ушкемпирова - ул. Центральная - ул. Какимбека Салыкова - ул. Рахмадиева - ул. Алматинская - ул. Жарокова - КТ "Ул. Алматинская";

№38а - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - пр. Сейфуллина - разворот на кольце - пр. аль-Фараби (восток). В обратном направлении без изменений;

№63За - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - пр. Сейфуллина - разворот на кольце - пр. аль-Фараби (восток). В обратном направлении без изменений;

№211 - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - ул. Желтоксан - ул. Сатпаева - ул. Байтурсынова – КТ "Дворец спорта". В обратном направлении – без изменений;

№34 - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Вишневая - ул. Жарокова (север) - пр. аль-Фараби (запад). В обратном направлении – без изменений;

№135 - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Вишневая - ул. Жарокова (север) - пр. аль-Фараби (запад) - далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;

№77 - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Вишневая - ул. Жарокова (север) - пр. аль-Фараби (запад). В обратном направлении – без изменений;

№32 - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Вишневая - ул. Жарокова (север) - пр. аль-Фараби (запад) - далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;

№103 - В восточном направлении - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Вишневая - ул. Жарокова (север) - пр. аль-Фараби (запад) - далее по схеме. В обратном направлении – без изменений;

№116 - В восточном направлении - ул. Витебская - пр. аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Вишневая - ул. Жарокова (север) - пр. аль-Фараби (запад). В обратном направлении – без изменений.

Ранее уже появилась информация, какие улицы в Алматы будут перекрыты из-за ремонта дорог.