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Дизайн банкнот евро изменится впервые за 20 лет

Дизайн банкнот евро изменится впервые за 20 лет Фото: ecb.europa.eu
Европейский центральный банк приглашает граждан Европы выбрать тему для дизайна новых банкнот евро до 31 августа, передает Zakon.kz.

О решении сообщается на сайте европейского регулятора.

По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, существует прочная связь между единой валютой европейцев и общеевропейской идентичностью, и новый выпуск банкнот должен подчеркнуть это. Она хочет, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому сами граждане будут играть активную роль в выборе новой темы.

Всего в коротком списке семь возможных тем для оформления наличных денег - от рек и птиц до культуры и ценностей.

В настоящее время на купюрах изображены обычные ворота и мосты, без конкретных национальных символов или достопримечательностей.

ЕЦБ будет использовать результаты опроса, чтобы выбрать тему банкнот следующего поколения к 2024 году. После этого будет конкурс образцов дизайна. Европейцы вновь получат возможность выразить свое предпочтение образцам дизайна, отобранным по результатам конкурса.

Ожидается, что европейский регулятор примет окончательное решение по изменению дизайна и о сроках изготовления новых банкнот в 2026 году.

В марте ЕЦБ повысил ключевую ставку до 3,5%.

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