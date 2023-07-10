Названа причина перебоев электроэнергии в Атырау

В "Атырау Жарык" объяснили, почему происходят перебои с электричеством, сообщает Zakon.kz.

"В связи с дефицитом генерируемой мощности на электростанциях западного региона​ ​и увеличения мощности на транзитной линии 220кВ Уральск-Атырау,​ ​при предельном режиме работы транзитных линий, срабатывает противоаварийная автоматика ​САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) путем отключения электрической энергии", – говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, данная​ автоматика работает для ​сохранения устойчивости узла нагрузки при аварийных возмущениях,​ таких как отключение одной или нескольких питающих линий. В данный момент принимаются меры по недопущению повторных случаев отключения электрической энергии.

Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК. В 21:30 подача электроэнергии в Атырауской области полностью восстановлена.