Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названа причина перебоев электроэнергии в Атырау

Названа причина перебоев электроэнергии в Атырау Фото: pxhere
В "Атырау Жарык" объяснили, почему происходят перебои с электричеством, сообщает Zakon.kz.
"В связи с дефицитом генерируемой мощности на электростанциях западного региона​ ​и увеличения мощности на транзитной линии 220кВ Уральск-Атырау,​ ​при предельном режиме работы транзитных линий, срабатывает противоаварийная автоматика ​САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) путем отключения электрической энергии", –  говорится в сообщении. 

Как уточнили в компании, данная​ автоматика работает для ​сохранения устойчивости узла нагрузки при аварийных возмущениях,​ таких как отключение одной или нескольких питающих линий. В данный момент принимаются меры по недопущению повторных случаев отключения электрической энергии.

Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК. В 21:30 подача электроэнергии в Атырауской области полностью восстановлена.

Читайте также

Какую погоду принесет антициклон в Казахстан 11 июля

Служебную проверку проведут в отношении акима в Жетысуской области

Женщины в погонах: как трудится прекрасный пол в ДЧС Шымкента

Анастасия Стативкина
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления