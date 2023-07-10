Внедряются новые методы в вопросах профилактики незаконного оборота синтетических наркотиков
Созданной рабочей группой в течение месяца выявлено свыше 400 ссылок и сайтов, пропагандирующих синтетические наркотики, из которых около 100 ссылок удалено, остальные на стадии блокирования.
C целью повышения эффективности противодействия наркообороту, 10 июля 2023 года прокуратурой Жамбылской области презентован telegram-бот "NARKO SHEKTEU TARAZ", с участием акима области, депутатов Парламента, первых руководителей правоохранительных и специальных органов.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Основной целью платформы является снижение числа наркозависимых лиц, формирование негативного отношения и нулевой терпимости к обороту и потреблению наркотиков среди населения.
Функционал канала предусматривает возможность упрощенного размещения информации по следующим направлениям:
- обнаружение сайтов (ссылок), содержащих рекламу и предложений по приобретению наркотических средств;
- информирование по тайникам (закладкам);
- размещение информации по местам изготовленияя и притонам употребления наркотиков.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Возможностями программы предусмотрен порядок внесения полученных данных о незаконных ссылках, пропагандирующих либо рекламирующих наркотики в систему "Кибернадзор" для дальнейшей их блокировки.
Предполагается, что сведения криминального характера будут оперативно расследоваться правоохранительными органами.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Программой предусмотрена "обратная связь" по сообщениям их авторов посредством разработанных шаблонов ответов.
По итогам встречи его участниками одобрен совместный План о внедрении и запуске пилотного проекта и повышении эффективности взаимодействия.
Прокуратура области призывает граждан активно проявлять свою гражданскую позицию и нулевую терпимость в борьбе с наркоманией.
Фото: прокуратура Жамбылской области