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Внедряются новые методы в вопросах профилактики незаконного оборота синтетических наркотиков

Внедряются новые методы в вопросах профилактики незаконного оборота синтетических наркотиков Фото: прокуратура Жамбылской области
Как показал опрос молодежи, около 47% студентов и старшеклассников сообщили о доступности приобретения синтетических наркотиков через социальные сети.

Созданной рабочей группой в течение месяца выявлено свыше 400 ссылок и сайтов, пропагандирующих синтетические наркотики, из которых около 100 ссылок удалено, остальные на стадии блокирования.

C целью повышения эффективности противодействия наркообороту, 10 июля 2023 года прокуратурой Жамбылской области презентован telegram-бот "NARKO SHEKTEU TARAZ", с участием акима области, депутатов Парламента, первых руководителей правоохранительных и специальных органов.


Внедряются новые методы в вопросах профилактики незаконного оборота синтетических наркотиков

Фото: прокуратура Жамбылской области


Основной целью платформы является снижение числа наркозависимых лиц, формирование негативного отношения и нулевой терпимости к обороту и потреблению наркотиков среди населения.

Функционал канала предусматривает возможность упрощенного размещения информации по следующим направлениям:

  • обнаружение сайтов (ссылок), содержащих рекламу и предложений по приобретению наркотических средств;
  • информирование по тайникам (закладкам);
  • размещение информации по местам изготовленияя и притонам употребления наркотиков.


Внедряются новые методы в вопросах профилактики незаконного оборота синтетических наркотиков

Фото: прокуратура Жамбылской области


Возможностями программы предусмотрен порядок внесения полученных данных о незаконных ссылках, пропагандирующих либо рекламирующих наркотики в систему "Кибернадзор" для дальнейшей их блокировки.

Предполагается, что сведения криминального характера будут оперативно расследоваться правоохранительными органами.


Внедряются новые методы в вопросах профилактики незаконного оборота синтетических наркотиков

Фото: прокуратура Жамбылской области


Программой предусмотрена "обратная связь" по сообщениям их авторов посредством разработанных шаблонов ответов.

По итогам встречи его участниками одобрен совместный План о внедрении и запуске пилотного проекта и повышении эффективности взаимодействия.

Прокуратура области призывает граждан активно проявлять свою гражданскую позицию и нулевую терпимость в борьбе с наркоманией.


Внедряются новые методы в вопросах профилактики незаконного оборота синтетических наркотиков

Фото: прокуратура Жамбылской области

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