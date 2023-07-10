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В Астане перекроют участок улицы Кенесары

В Астане перекроют участок улицы Кенесары Фото: Zakon.kz
В связи с ремонтными работами в столице перекроют участок улицы Кенесары, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Участок улицы будет перекрыт с 14 по 16 июля от улицы А.Янушкевича до улицы Е.Брусиловского.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать создания заторов на дорогах.

Ранее стало известно, что движение по улице Сыганак возле Дома министерств в Астане ограничат до 15 августа.

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Константин Вноровский
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