Дархан Кыдырали прокомментировал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали прокомментировал подписание главой государства закона об онлайн-площадках и онлайн-рекламе, сообщает Zakon.kz.

В Facebook министр отметил, что соцсети давно стали площадкой информационного и общественно-политического направления, а медиа-индустрия, которую называют "Барометром общественного дыхания", стремительно развивается.

Дархан Кыдырали привел пример – согласно опубликованному 9 июля отчету Reuters Institute "Digital News Report", публикации новостей в соцсетях в этом году выросли на 30%.

Министр обратил внимание, что в своем обращении 16 марта 2022 года президент поручил пересмотреть закон о СМИ с учетом тенденций развития медиа сектора.

"Принятие закона заложит правовую базу для работы онлайн-площадок в РК, позволит концептуально внедрить нормативную базу регулирования в сфере онлайн-площадок и онлайн-рекламы. Кроме того, нет альтернативы Закону о цифровых услугах, принятому Евросоюзом". Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали

По мнению министра, этот закон поможет внедрению казахского языка в мировые соцсети.

Кроме того, закон придает особое значение необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими рекламный контент. Вводится запрет на распространение и размещение дезинформации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по ее устранению.



"Иными словами, ответственность в офлайн-жизни обязательна в онлайн- мире", – отмечает министр.

Закон позволит наладить эффективное сотрудничество и взаимодействие с онлайн-площадками для полной реализации прав и свобод граждан. Тем временем уже всемирно известные соцсети и онлайн-площадки продемонстрировали готовность к налаживанию партнерства, а некоторые назначили представителей.



"В связи с этим благодарим депутатов, инициаторов закона, депутатов генерального Мажилиса и Сената, членов рабочей группы и всех активных граждан, которые предложили и поддержали". Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали

Министр резюмировал обращение к казахстанцам уверенностью, что новый закон послужит во благо стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе 10 июля.