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Ситуация в Украине: в приграничье с РФ идет эвакуация, началось строительство завода по производству БПЛА

Ситуация в Украине 10 июля Фото: pexels
В среду президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюс, усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не принесли результата, считает Сергей Лавров, сообщает Zakon.kz.
  • Нельзя подливать масло в огонь в конфликте в Украине, так в МИД КНР прокомментировали поставки кассетных бомб Украине;
  • Украина дала гарантии США, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на российской территории, заверили в Белом доме;
  • Международный Красный Крест считает, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для гражданского населения, особенно для детей, считает пресс-секретарь организации Фатима Сатор;
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает конструктивной реакции от Владимира Путина по зерновой сделке;
  • Усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки не принесли результата, считает глава МИД РФ Сергей Лавров;
  • Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет Financial Times;
  • Страны-члены НАТО должны увеличить военные расходы не до 2%, а до 3% ВВП на случай вооруженного конфликта с Россией, заявил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью CNN;
  • В Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar, заявил министр стратегических отраслей промышленности Украины Камышин;
  • В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию из пятикилометровой зоны приграничья с РФ, пишет УНИАН;
  • Передача Киеву командиров "Азова", а также заявления об ускоренном принятии Украины в НАТО свидетельствуют о том, что Турция превращается из нейтральной страны в недружественную, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Бондарев;
  • Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюс в среду, пишет Bloomberg;
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует в среду созвать первое заседание нового совета Украина-НАТО с участием Владимира Зеленского, сообщает The Wall Street Journal.

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