Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с ремонтом Дома офицеров

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с ремонтом Фото: wikimedia
В акимате города Алматы заявили, что не имеют отношения к ремонту Дома офицеров и снятым плиткам, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором перед зданием Дома офицеров, с восточной стороны парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, видно грубо сваленную плитку.

"Следует отметить, что акимат города Алматы не является балансодержателем данного здания, оно находится в собственности подведомственной организации – Министерства обороны. Соответственно, акимат не является заказчиком проводимых работ". Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин

По словам акима, они в курсе запланированного ремонта. Там устраняют течь на площади, которая одновременно служит кровлей подвального помещения, относящегося к зданию. В последующем демонтированную плитку планируется вернуть на место.

"По поводу ее неаккуратного складирования на зеленой зоне сегодня был наложен административный штраф на подрядную организацию. Сейчас ее перекладывают на пешеходную часть, и в ближайшие дни приступят к укладке". Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин

Аким обратился к алматинцам с просьбой: прежде чем выкладывать подобные видеообращения, обратиться в акимат за соответствующим разъяснением.

В настоящий момент проводится капитальный ремонт кровли здания и подземного подвального помещения Дома офицеров (общая площадь – 5,5 тыс. кв. м).

"Об изложенной в видеоролике информации о плитах сообщаем следующее. Плиты находятся над подземным помещением (площадь – около 200 кв. м). Они были сняты для проведения гидроизоляции. После завершения работ плиты будут установлены на место". Пресс-служба акимата Медеуского района

В связи с тем, что плиты были уложены под зелеными насаждениями, в отношении подрядной организации составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства.


"Крыша здания и подвального помещения протекает последние 5 лет. Дом офицеров – это памятник архитектуры, в здании находится действующий военно-исторический музей. В связи с этим было принято решение о проведении капитального ремонта кровли за счет частных средств. Полностью работы планируется завершить в августе текущего года", – добавили в акимате Медеуского района.

Дом офицеров находится на балансе АО "Казахстан ГИС Центр" Министерства обороны. Работы проводятся за счет средств ТОО "Фридом Финанс".

Ранее в акимате Алматы рассказали, как ремонтируют мост через Большой алматинский канал по проспекту Сейфуллина.

Читайте также

Появилось первое видео Костомарова вне больницы

В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"

В Астане перекроют участок улицы Кенесары

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления