В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с ремонтом Дома офицеров

В акимате города Алматы заявили, что не имеют отношения к ремонту Дома офицеров и снятым плиткам, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором перед зданием Дома офицеров, с восточной стороны парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, видно грубо сваленную плитку.

"Следует отметить, что акимат города Алматы не является балансодержателем данного здания, оно находится в собственности подведомственной организации – Министерства обороны. Соответственно, акимат не является заказчиком проводимых работ". Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин

По словам акима, они в курсе запланированного ремонта. Там устраняют течь на площади, которая одновременно служит кровлей подвального помещения, относящегося к зданию. В последующем демонтированную плитку планируется вернуть на место.



"По поводу ее неаккуратного складирования на зеленой зоне сегодня был наложен административный штраф на подрядную организацию. Сейчас ее перекладывают на пешеходную часть, и в ближайшие дни приступят к укладке". Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин

Аким обратился к алматинцам с просьбой: прежде чем выкладывать подобные видеообращения, обратиться в акимат за соответствующим разъяснением.



В настоящий момент проводится капитальный ремонт кровли здания и подземного подвального помещения Дома офицеров (общая площадь – 5,5 тыс. кв. м).

"Об изложенной в видеоролике информации о плитах сообщаем следующее. Плиты находятся над подземным помещением (площадь – около 200 кв. м). Они были сняты для проведения гидроизоляции. После завершения работ плиты будут установлены на место". Пресс-служба акимата Медеуского района

В связи с тем, что плиты были уложены под зелеными насаждениями, в отношении подрядной организации составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства.





"Крыша здания и подвального помещения протекает последние 5 лет. Дом офицеров – это памятник архитектуры, в здании находится действующий военно-исторический музей. В связи с этим было принято решение о проведении капитального ремонта кровли за счет частных средств. Полностью работы планируется завершить в августе текущего года", – добавили в акимате Медеуского района.

Дом офицеров находится на балансе АО "Казахстан ГИС Центр" Министерства обороны. Работы проводятся за счет средств ТОО "Фридом Финанс".

Ранее в акимате Алматы рассказали, как ремонтируют мост через Большой алматинский канал по проспекту Сейфуллина.