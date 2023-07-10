Появилось первое видео Костомарова вне больницы

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова сняли на видео после выписки - впервые вне больничных стен, сообщает Zakon.kz.

Кадры прогулки выдающегося спортсмена публикует Super.ru.

На видео видно, как Костомаров в сопровождении супруги фигуристки Оксаны Домниной прогуливается по улице.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Ранее отмечалось, что он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У фигуриста пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей, поскольку он был подключен к ЭКМО. По этой причине Костомарову ампутировали стопы и кисть левой руки.

В начале июля фигуриста выписали из больницы. Он уже использует временные протезы.

Костомарова выписали из клиники 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.

По информации Telegram-канала Shot, его выписали только на неделю, чтобы он мог побыть с семьей.

26 июня спортсмен опубликовал первое видео тренировки после протезирования.

