Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Появилось первое видео Костомарова вне больницы

Появилось первое видео вне больницы Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова сняли на видео после выписки - впервые вне больничных стен, сообщает Zakon.kz.

Кадры прогулки выдающегося спортсмена публикует Super.ru.

На видео видно, как Костомаров в сопровождении супруги фигуристки Оксаны Домниной прогуливается по улице.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Ранее отмечалось, что он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У фигуриста пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей, поскольку он был подключен к ЭКМО. По этой причине Костомарову ампутировали стопы и кисть левой руки.

В начале июля фигуриста выписали из больницы. Он уже использует временные протезы.

Костомарова выписали из клиники 6 июля. Фигурист опубликовал ролик, на котором прощается с персоналом больницы и благодарит врачей за спасенную жизнь.

По информации Telegram-канала Shot, его выписали только на неделю, чтобы он мог побыть с семьей.

26 июня спортсмен опубликовал первое видео тренировки после протезирования.

Читайте также

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию с ремонтом Дома офицеров

В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"

В Астане перекроют участок улицы Кенесары

Константин Вноровский
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления