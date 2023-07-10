Неизвестные вновь заняли помещение офиса рынка "Алтын Орда"

В администрации рынка "Алтын Орда" в Алматинской области заявили о рейдерском захвате. Начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Неизвестные проникли в офис и самовольно заняли помещение. Торговцы считают, что это дело рук бывших хозяев "Алтын Орды", передает КТК.

"Захватили рынок рейдерским захватом. Два дня назад в 4 утра 100 человек запрыгнули в наш главный офис, где находились наши четверо охранников. Избиение охранников зафиксировано, избиение граждан Таджикистана, которые здесь торгуют, торговцев избивали, побои есть. Заявление было написано. Вчера была попытка захвата кассы". Исполнительный директор рынка "Алтын Орда" Ермек Омаров

Сейчас на месте дежурят сотрудники охранной компании в масках и никого не пускают в административное помещение. Арендаторы вынуждено прекратили торговлю, чтобы устроить собрание.



Скандал на крупнейшем рынке страны начался в прошлом месяце, когда на базаре появились мужчины, якобы настойчиво предлагавшие охранять территорию. Утверждалось, что неизвестные не показывали документов и даже угрожали.

В прокуратуре заверили, что не было никакого рейдерства. Проверка выявила на базаре нарушения, поэтому настоящий собственник решил расторгнуть договор с компанией-арендатором.

Однако в полиции начали расследование по статье "Самоуправство".

"5 июля 23-го года ТОО "Компания номер один" расторгла договор с ТОО Altyn Orda New Company ввиду выявленных нарушений действующего законодательства государственными органами. В этот же день ТОО "Компания номер один" заключила договор аренды с другой компанией. В настоящее время рынок работает в штатном режиме. Управлением полиции Карасайского района зарегистрировано уголовное дело по статье 389 УК РК "Самоуправство". Ведется досудебное расследование". Прокурор Карасайского района Алматинской области Жанибек Жакаев

3 июня задержали замдиректора рынка "Алтын Орда". Более двухсот жалоб на работу рынка "Алтын Орда" поступило в call-центры и Telegram-чаты Министерства торговли.

