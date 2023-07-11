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Родители мальчика, погибшего в Туркестанской области, надеются, что стрелка не будут судить строго

Родители мальчика, погибшего в Туркестанской области, надеются, что стрелка не будут судить строго Фото: pxhere
Мужчина случайно убил своего племянника во время отстрела птиц в Туркестанской области. Родные не хотят "сразу два горя в семье" и надеются, что стрелка строго не осудят, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на одной из виноградных плантаций Казыгуртского района. Новость о гибели восьмилетнего мальчика повергла в шок жителей села Акжар Сарыагашского района, передает Первый канал "Евразия".

Педагоги местной школы, куда ходил погибший, рассказали: учился хорошо, был активным и любопытным ребенком.

Его родители работали наемными рабочими в частном винограднике. Здесь же работал и дядя погибшего мальчика. В тот день родственники вместе вышли на работу и взяли с собой детей.

С одного из кустов выпорхнула птица. Мужчина вскинул ружье, в этот момент сидевший рядом мальчик резко встал.

Подозреваемого задержали.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет". Пресс-секретарь ДП Туркестанской области Гульнар Абдужаппарова

Чиновники в один голос заявляют, что охота на птиц сейчас запрещена. А регулирование численности возможно.

Однако, со слов специалистов, чтобы регулировать численность животных, необходимо биологическое обоснование. На 2023 год биологическое обоснование было выдано только на шакала и на волка. На птицу биологического обоснования нет и этот отстрел считается незаконным.

"Для защиты урожая от солнца, дождя, града и птиц интенсивных садов есть специальные сетки. На это и для развития интенсивных садов с государственного бюджета предусмотрены субсидии в размере 40%. Но чтобы отстреливать или распугивать птиц выстрелами из ружья для защиты урожая, такого нет". Замруководителя областного управления сельского хозяйства Алибек Плалов

По словам одного из родственников, сейчас в семье сразу два горя – близкие не только оплакивают смерть малыша, но и надеются, что подозреваемого в гибели собственного племянника Фемида не будет судить строго.

Трагедия произошла 9 июля.

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