Сериал о морских пограничниках снимают в Мангистау

Первый художественный сериал о береговой охране пограничной службы КНБ снимают в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Сериал под названием "По синим волнам" рассказывает о работе четырех морских пограничниках. Приключенческий экшн познакомит зрителей с главными героями, которые познакомились в Морской академии, рассказали в пресс-службе регионального департамента ПС КНБ РК, пишет Лада.

"Получив теоретические знания, героев сериала направляют на практику в подразделения Береговой охраны Пограничной службы КНБ, где их ждут невероятные приключения, подобные детективным историям, а вместе с тем и ощущение причастности к высокой ответственности по защите морских рубежей страны", – рассказал Асхат Жаналипов, ответственный по работе со СМИ регионального департамента ПС КНБ РК.

Любители мелодрамы найдут для себя любимый жанр в историях главных героев, где присутствуют драматические сюжеты. Для тех, кто любит экшн, станут интересны сцены погони, перестрелки, наполненные трюками, рассказал спикер.

Сериал рассчитан на 15 серий и стартует в показ в ближайшее время.

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