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Молния стала причиной пожара в горах ВКО

Молния стала причиной пожара в горах ВКО Фото: пресс-служба МЧС РК
Причиной начавшегося 8 июля в горной местности на территории Курчумского района Восточно-Казахстанской области пожара стала молния, сообщает Zakon.kz.

10 июля в пресс-службе ДЧС региона рассказали, что удар молнии спровоцировал крупный пожар в труднодоступной горной местности на территории Курчумского района, пишет YK-news.

"Из-за прямого удара молнии в горной труднодоступной местности загорелась сухая трава. Ночью 10 июля возгорание ликвидировано на общей площади три гектара", – добавили в пресс-службе ведомства.

О крупном пожаре, с которым боролись в пешем порядке сотрудники ДЧС из-за труднодоступной для техники местности, стало известно 8 июля.

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Мария Мельникова
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