Молния стала причиной пожара в горах ВКО

Причиной начавшегося 8 июля в горной местности на территории Курчумского района Восточно-Казахстанской области пожара стала молния, сообщает Zakon.kz.

10 июля в пресс-службе ДЧС региона рассказали, что удар молнии спровоцировал крупный пожар в труднодоступной горной местности на территории Курчумского района, пишет YK-news.

"Из-за прямого удара молнии в горной труднодоступной местности загорелась сухая трава. Ночью 10 июля возгорание ликвидировано на общей площади три гектара", – добавили в пресс-службе ведомства.

О крупном пожаре, с которым боролись в пешем порядке сотрудники ДЧС из-за труднодоступной для техники местности, стало известно 8 июля.