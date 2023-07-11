Полсотни водителей автобусов уволили в Шымкенте за присвоение наличной оплаты за проезд

50 водителей автобусных маршрутов Шымкента уволили после того, как стало известно о присвоениях ими наличных, которыми пассажиры расплачивались за проезд, сообщает Zakon.kz.

Три года назад в третьем мегаполиса Казахстана ввели безналичные способы оплаты проезда. Пассажиры могут воспользоваться картой, СМС-переводом или оплатить при помощи QR-кода. Но бывают случаи, когда водители автобусов берут плату за проезд наличными. В этих случаях они обязаны выдавать чеки, но так случается не всегда, пишет Otyrar.

"Мы с письмом выходили на руководителей компаний-перевозчиков, чтобы они приняли меры к недобросовестным водителям, которые прикарманивают деньги. На сегодня уволены 50 водителей. Утром если на каком -то маршруте не сработал валидатор, мы сразу же направляем мобильную группу. Бывают факты, валидаторы выходят из строя, по вине водителей". Ерлан Нурланулы, заместитель директора учреждения "Төлем" (системы карточной оплаты проезда)

В Шымкенте безналичный проезд в автобусе обходится пассажирам в 70 тенге, плата наличными составляет 100 тенге.

Ранее стало известно, что в Алматы планируют повысить тариф на оплату проезда в автобусах. Проект повышения тарифов находится на обсуждении, которое продлится до 21 июля. Согласно документу, наличный проезд подорожает до 200 тенге, безналичный вырастет до 100.