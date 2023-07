В ЮАР впервые за 10 лет выпал снег

10 июля жителей столицы ЮАР удивил снег. Неожиданные зимние осадки в центре африканской республики выпали из-за холодного фронта, который обрушился на регион, пишет Africa News.

Синоптики предупреждали жителей Южной Африки о надвигающихся экстремально холодных температурах, однако для некоторых жителей региона снег стал радостным открытием, пишет издание.

В детских садах наступил настоящий праздник, малыши никогда раньше не видели таких осадков. Ранее снег в регионе выпадал в 2012 и 1996 годах.

Please note that most of our animals have opted to stay in their night rooms today to keep warm 🐾. #JoburgSnow #Joburgzoo pic.twitter.com/ujZXFyWPSY