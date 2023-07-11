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800 абонентов остались без света из-за сильной жары в Уральске

800 абонентов остались без света из-за сильной жары в Уральске Фото: pixabay
Жара и сильный ветер стали причиной масштабного отключения электричества в нескольких районах Уральска, сообщает Zakon.kz.

10 июля 800 абонентов административного центра Западно-Казахстанской области остались без подачи электроэнергии. Причиной в ТОО "Западно-Казахстанская РЭК", распределительной компании, назвали шквалистый ветер и сильную жару, пишет Надежда.

"Без электроэнергии остаются жители районов Центрального рынка, Старого аэропорта, ул. Кленовая в п. Желаево, дачи в районе Подстепное, а также частично п. Деркул, 2-го рабочий поселок", – приводит слова главного инженера городских сетей Дениса Диминтевского издание.

В нескольких районах на тот момент подача электроэнергии была восстановлена, отмечает издание. Часть порывов была на стадии завершения ремонта.

В Западно-Казахстанской области установилась жаркая погода, местами температура достигала 42 градусов, сопровождается жара сильными порывами ветра.

В этот же день сотрудники ДЧС ЗКО ликвидировали 30 очагов возгорания в регионе. Высокая пожароопасная ситуация сохраняется в регионе.

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Мария Мельникова
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