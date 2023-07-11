Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

10 лет колонии получил житель СКО за работу закладчиком

10 лет колонии получил житель СКО за работу закладчиком Фото: pixabay
В Петропавловске суд признал виновным 20-летнего мужчину за хранение и распространение синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Молодого мужчину за распространением наркотиков заметили дачники одного из садовых обществ, где он делал закладки. Подозрительное поведение насторожило местных жителей и они вызвали полицию. Сотрудники, прибывшие на место нашли у задержанного 2,37 граммов синтетики, известной, как "соль". Еще 5,27 граммов мужчина уже успел "разложить", пишет Петропавловск.news.

Подозреваемого задержали по подозрению в распространении наркотиков в особо крупном размере. Позднее суд признал его виновным.

"Будучи подозреваемым, ранее не судимый горожанин сотрудничал со следствием, и суд назначил ему минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности". Иван Терзиди, начальник управления по противодействию наркопреступности Северо-Казахстанской области

С начала года в области зарегистрировано 122 наркоправонарушения, из них 49 фактов сбыта. Изъято 685 кг различных наркотиков, из них свыше 20 кг гашиша и свыше 1 кг синтетических психотропных веществ.

Ранее стало известно, что Медеуский суд Алматы вынес приговор местному жителю, который искал работу в интернете и согласился распространять наркотики. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Читайте также

800 абонентов остались без света из-за сильной жары в Уральске

Молния стала причиной пожара в горах ВКО

В ЗКО ликвидировали 30 очагов природных пожаров

Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления