10 лет колонии получил житель СКО за работу закладчиком

В Петропавловске суд признал виновным 20-летнего мужчину за хранение и распространение синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Молодого мужчину за распространением наркотиков заметили дачники одного из садовых обществ, где он делал закладки. Подозрительное поведение насторожило местных жителей и они вызвали полицию. Сотрудники, прибывшие на место нашли у задержанного 2,37 граммов синтетики, известной, как "соль". Еще 5,27 граммов мужчина уже успел "разложить", пишет Петропавловск.news.

Подозреваемого задержали по подозрению в распространении наркотиков в особо крупном размере. Позднее суд признал его виновным.

"Будучи подозреваемым, ранее не судимый горожанин сотрудничал со следствием, и суд назначил ему минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности". Иван Терзиди, начальник управления по противодействию наркопреступности Северо-Казахстанской области

С начала года в области зарегистрировано 122 наркоправонарушения, из них 49 фактов сбыта. Изъято 685 кг различных наркотиков, из них свыше 20 кг гашиша и свыше 1 кг синтетических психотропных веществ.

Ранее стало известно, что Медеуский суд Алматы вынес приговор местному жителю, который искал работу в интернете и согласился распространять наркотики. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.