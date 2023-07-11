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Жители жилого массива Шымкента приняли сухой закон

Жители жилого массива Шымкента приняли сухой закон Фото: pixabay
В Шымкенте жители микрорайона Шапырашты Каратауского района приняли решение отказаться от употребления алкоголя, сообщает Zakon.kz.

С инициативой к старейшинам обратилась молодежь жилого массива. После того, как было принято решение ввести на территории Шапырашты сухой закон, в четырех магазинах перестали продавать спиртное, а полицейские каждую неделю проверяют, чтобы не было нарушений в этой договоренности, передает Otyrar.

"Это решение не было вызвано каким-нибудь чрезвычайным происшествием. С таким предложением выступила наша молодежь и аксакалы поддержали эту инициативу. Участковые инспекторы тоже согласились помочь", – говорит бий жилого массива Шапырашты Нурмахан Бекбосынов.

Владельцы магазинов уверяют, что на прибыли отсутствие на полках алкоголя никак не сказывается.

"Одна из главных целей этой инициативы – сокращение правонарушений в общественных местах. Кроме того у нас стало меньше семейных ссор, а на дорогах – нарушений правил дорожного движения. Если посмотреть статистику, то с начала года зафиксировано полное отсутствие правонарушений", – рассказал заместитель руководителя Каратауского районного управления полиции Данияр Кыпшаков.

В жилом массиве живут более трех тысяч человек. Решение ввести сухой закон жители приняли коллективно. Полицейские призывают следовать их примеру.

Ранее в американском ЦРУ составили рейтинг самых пьющих стран мира. Казахстан занят в списке сотое место. Согласно данным, казахстанцы ежегодно выпивают 3,73 литра чистого алкоголя на человека.

Ранее стало известно, что в Туркестанской области появилось еще одно, 12 по счету, село, жители которого отказались от употребления алкоголя и бросили курить.

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Мария Мельникова
Казахстан Шымкент
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