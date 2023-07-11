Главное к утру: закон об онлайн-рекламе, наказание за ложь в интернете и победа Рыбакиной

Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Статья за ложную информацию появилась в адмкодексе. Елена Рыбакина досрочно вышла в четвертьфинал Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

Новый закон

Закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе подписал 10 июля президент Токаев. Документ устанавливает порядок государственного регулирования в сфере онлайн-платформ и онлайн-рекламы, определяет правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе, регламентирует права и обязанности пользователей онлайн-платформ.

Наказание за ложь в Сети

Новая статья в Административном кодексе появилась после подписания соответствующего документа президентом. Теперь за размещение недостоверной информации в интернете лицам грозит штраф. К ответственности будут привлекать субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации и субъекты среднего бизнеса.

Досрочная победа Рыбакиной

В ходе матча четвертого круга турнира "Большого шлема" казахстанская теннисистка встретилась на корте с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. После первого сета соперница Рыбакиной покинула корт со слезами из-за травмы, что принесло казахстанской спортсменке досрочный выход в ¼ финала.

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