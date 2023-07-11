Повышенный уровень загрязнения воздуха обещают синоптики в двух мегаполисах

Во вторник, 11 июля, в Астане и Алматы синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 11 июля в столице и в Алматы будут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали о погоде на вторник. По данным специалистов, 11 июля в большей части страны сохранятся сухие жаркие дни, за исключением западных регионов, где пройдут дожди с грозами.