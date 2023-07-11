Более 53 млрд тенге выделят на борьбу с наркоманией в Казахстане

Правительство Казахстана постановлением от 29 июня 2023 года утвердило "Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023 - 2025 годы", сообщает Zakon.kz.

О наркоситуации в Казахстане

Среди основных видов потребляемых наркотиков в стране выделяют:

опиаты, в том числе следующие транзитом из Афганистана через территорию страны по так называемому "Северному маршруту", активно используемому организованной преступностью сопредельных государств;

синтетические наркотики, которые производятся в РК;

произрастающая и культивируемая конопля и ее производные;

лекарственные препараты, содержащие в своем составе психоактивные средства, так называемая "аптечная" наркомания.

При этом распространению наркотиков способствуют существование устойчивых каналов ввоза, подпольные наркопроизводства (в том числе "фито-лаборатории" по выращиванию каннабиса), использование наркодилерами современных технических достижений (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.), а также недостаточная изученность современных синтетических наркотиков и клиники их проявления.

Как планируют бороться с распространением наркотиков

В настоящее время для усиления борьбы с новыми проявлениями наркобизнеса Мажилис рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот внутри страны прекурсоров (уголовно наказуемой является лишь их контрабанда), иных веществ и оборудования, используемых для изготовления наркотиков (здесь обязательным признаком является их сбыт).

Также планируется изучение судебной практики по делам о наркоправонарушениях, в особенности вновь введенным их составам, с выработкой разъяснений и предложений по совершенствованию соответствующих норм.

В целях пресечения распространения "синтетики" важно предусмотреть меры:

усиления контроля за прекурсорами, иными веществами и оборудованием, используемыми для изготовления наркотиков, в первую очередь, в зонах прохождения пограничного и таможенного досмотра, а также рассмотрением возможности их дальнейшего применения в промышленности или утилизации;

ограничения использования в наркобизнесе интернет-технологий, в том числе путем расширения в Казахстане представительств иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями, деятельность которых в этом случае будет подпадать под нормы действующего законодательства РК, а также провайдерских, банковских и почтовых услуг.

Помимо этого следует в целом расширить функционал МВД в сфере борьбы с киберпреступностью в части:

устранения условий, способствующих распространению наркотиков в развлекательных заведениях и иных объектах, входящих в соответствующую зону риска, с расширением их перечня и регламентацией мер, направленных на пресечение сбыта и (или) немедицинского потребления наркотиков;

внедрения скрининга на употребление психоактивных веществ среди декретированных групп населения с учетом их поэтапного расширения, исходя из необходимости установления реального количества наркопотребителей, а не их персональных данных.

Первоочередные меры по стабилизации ситуации с распространением наркотиков таковы:

оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий, перевозимых большегрузным транспортом под видом товарно-материальных ценностей и легальной химической продукции;

укрепление материально-технической базы органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору органами здравоохранения в рамках медицинского освидетельствования граждан;

внедрение скрининга по выявлению наркозависимости на ранних стадиях, способствующего формированию достоверного учета наркопотребителей, эффективному анализу наркоситуации с выработкой адекватных мер профилактики наркомании;

модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров, повышение спроса на готовую продукцию лечебно-трудовых мастерских, мониторинг оказания медико-социальной помощи наркозависимым от психоактивных веществ в частных наркоцентрах;

повышение эффективности выявления и пресечения заготовки каннабиса, каналов его распространения, а также ликвидации подпольных нарколабораторий в малопроходимой местности с применением современных технических средств.

На реализацию мероприятий Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023 – 2025 годы предусмотрено выделение из бюджета 53,1 млрд тенге, в том числе около 367 млн тенге собственных средств республиканского государственного казенного предприятия "Центр судебных экспертиз" Министерства юстиции РК.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Снижение латентности наркопотребителей путем увеличения количества лиц, впервые поставленных на учет как потребители наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения (источник: отчет 1-Н КПССУ) на 2023 г. – 5%, 2024 г. – 10%, 2025 г. – 15%.

Увеличение доли несовершеннолетних лиц, снятых с динамического наблюдения с длительной ремиссией, от общего количества несовершеннолетних лиц с диагнозом "наркомания", находящихся на динамическом наблюдении (источник: данные Министерства здравоохранения) на 2023 г. – 15%, 2024 г. – 18%, 2025 г. – 20%.

Актуализация списков наркотиков и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, за счет их пополнения новыми видами веществ, обнаруженных в незаконном обороте (источник: ПП РК от 03.07.2019 г. № 470) на 2023 г. – 5%, 2024 г. – 5%, 2025 г. – 5%.

Сокращение доступности синтетических наркотиков путем увеличения их изъятий из незаконного оборота (источник: отчет 1-Н КПССУ) на 2023 г. – 10%, 2024 г. – 15%, 2025 г. – 20%.

Увеличение доли лиц, охваченных программой медико-социальной реабилитации, от общего количества наркозависимых, прошедших добровольное лечение (источник: данные Министерства здравоохранения) на 2023 г. – 26%, 2024 г. – 28%, 2025 г. – 30%.

Сокращение сроков производства судебной экспертизы синтетических наркотиков (источник: данные Министерства юстиции): 2023 г. – до 10 суток, 2024 г. – до 5 суток, 2025 г. – до 3 суток.

Пресечение незаконного оборота прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для изготовления наркотиков, с ростом их изъятий (источник: отчет 1-Н КПССУ): 2023 г. – в 5 раз, 2024 г. – в 10 раз, 2025 г. – в 15 раз.

Выявление и блокирование наркосайтов с содержанием их доли в общей структуре противоправного интернет-контента (источник: ИС "Кибернадзор"): 2023 г. – 25%, 2024 г. – 27%, 2025 г. – 30%.

Постановление введено в действие 29 июня 2023 года.