Более 53 млрд тенге выделят на борьбу с наркоманией в Казахстане
О наркоситуации в Казахстане
Среди основных видов потребляемых наркотиков в стране выделяют:
- опиаты, в том числе следующие транзитом из Афганистана через территорию страны по так называемому "Северному маршруту", активно используемому организованной преступностью сопредельных государств;
- синтетические наркотики, которые производятся в РК;
- произрастающая и культивируемая конопля и ее производные;
- лекарственные препараты, содержащие в своем составе психоактивные средства, так называемая "аптечная" наркомания.
При этом распространению наркотиков способствуют существование устойчивых каналов ввоза, подпольные наркопроизводства (в том числе "фито-лаборатории" по выращиванию каннабиса), использование наркодилерами современных технических достижений (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.), а также недостаточная изученность современных синтетических наркотиков и клиники их проявления.
Как планируют бороться с распространением наркотиков
В настоящее время для усиления борьбы с новыми проявлениями наркобизнеса Мажилис рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот внутри страны прекурсоров (уголовно наказуемой является лишь их контрабанда), иных веществ и оборудования, используемых для изготовления наркотиков (здесь обязательным признаком является их сбыт).
Также планируется изучение судебной практики по делам о наркоправонарушениях, в особенности вновь введенным их составам, с выработкой разъяснений и предложений по совершенствованию соответствующих норм.
В целях пресечения распространения "синтетики" важно предусмотреть меры:
- усиления контроля за прекурсорами, иными веществами и оборудованием, используемыми для изготовления наркотиков, в первую очередь, в зонах прохождения пограничного и таможенного досмотра, а также рассмотрением возможности их дальнейшего применения в промышленности или утилизации;
- ограничения использования в наркобизнесе интернет-технологий, в том числе путем расширения в Казахстане представительств иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями, деятельность которых в этом случае будет подпадать под нормы действующего законодательства РК, а также провайдерских, банковских и почтовых услуг.
Помимо этого следует в целом расширить функционал МВД в сфере борьбы с киберпреступностью в части:
- устранения условий, способствующих распространению наркотиков в развлекательных заведениях и иных объектах, входящих в соответствующую зону риска, с расширением их перечня и регламентацией мер, направленных на пресечение сбыта и (или) немедицинского потребления наркотиков;
- внедрения скрининга на употребление психоактивных веществ среди декретированных групп населения с учетом их поэтапного расширения, исходя из необходимости установления реального количества наркопотребителей, а не их персональных данных.
Первоочередные меры по стабилизации ситуации с распространением наркотиков таковы:
- оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий, перевозимых большегрузным транспортом под видом товарно-материальных ценностей и легальной химической продукции;
- укрепление материально-технической базы органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору органами здравоохранения в рамках медицинского освидетельствования граждан;
- внедрение скрининга по выявлению наркозависимости на ранних стадиях, способствующего формированию достоверного учета наркопотребителей, эффективному анализу наркоситуации с выработкой адекватных мер профилактики наркомании;
- модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров, повышение спроса на готовую продукцию лечебно-трудовых мастерских, мониторинг оказания медико-социальной помощи наркозависимым от психоактивных веществ в частных наркоцентрах;
- повышение эффективности выявления и пресечения заготовки каннабиса, каналов его распространения, а также ликвидации подпольных нарколабораторий в малопроходимой местности с применением современных технических средств.
На реализацию мероприятий Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023 – 2025 годы предусмотрено выделение из бюджета 53,1 млрд тенге, в том числе около 367 млн тенге собственных средств республиканского государственного казенного предприятия "Центр судебных экспертиз" Министерства юстиции РК.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- Снижение латентности наркопотребителей путем увеличения количества лиц, впервые поставленных на учет как потребители наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения (источник: отчет 1-Н КПССУ) на 2023 г. – 5%, 2024 г. – 10%, 2025 г. – 15%.
- Увеличение доли несовершеннолетних лиц, снятых с динамического наблюдения с длительной ремиссией, от общего количества несовершеннолетних лиц с диагнозом "наркомания", находящихся на динамическом наблюдении (источник: данные Министерства здравоохранения) на 2023 г. – 15%, 2024 г. – 18%, 2025 г. – 20%.
- Актуализация списков наркотиков и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, за счет их пополнения новыми видами веществ, обнаруженных в незаконном обороте (источник: ПП РК от 03.07.2019 г. № 470) на 2023 г. – 5%, 2024 г. – 5%, 2025 г. – 5%.
- Сокращение доступности синтетических наркотиков путем увеличения их изъятий из незаконного оборота (источник: отчет 1-Н КПССУ) на 2023 г. – 10%, 2024 г. – 15%, 2025 г. – 20%.
- Увеличение доли лиц, охваченных программой медико-социальной реабилитации, от общего количества наркозависимых, прошедших добровольное лечение (источник: данные Министерства здравоохранения) на 2023 г. – 26%, 2024 г. – 28%, 2025 г. – 30%.
- Сокращение сроков производства судебной экспертизы синтетических наркотиков (источник: данные Министерства юстиции): 2023 г. – до 10 суток, 2024 г. – до 5 суток, 2025 г. – до 3 суток.
- Пресечение незаконного оборота прекурсоров, иных веществ и оборудования, используемых для изготовления наркотиков, с ростом их изъятий (источник: отчет 1-Н КПССУ): 2023 г. – в 5 раз, 2024 г. – в 10 раз, 2025 г. – в 15 раз.
- Выявление и блокирование наркосайтов с содержанием их доли в общей структуре противоправного интернет-контента (источник: ИС "Кибернадзор"): 2023 г. – 25%, 2024 г. – 27%, 2025 г. – 30%.
Постановление введено в действие 29 июня 2023 года.