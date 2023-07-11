Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ФК "Ордабасы" разгромил "Окжетпес" и возглавил чемпионат КПЛ-2023

Футбол Чемпионат КПЛ Фото: Instagram/fc__ordabasy
В футбольном первенстве казахстанской Премьер лиги сменился лидер турнирной таблицы. Им стал "Ордабасы" из Шымкента, который с крупным счетом 4:0 обыграл на выезде кокшетауский "Окжетпес", сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"

Поединок между "Окжетпесом" и "Ордабасы" был перенесенным матчем 17-го тура и прошел на самом большом стадионе страны "Астана Арена". Южане начали диктовать свои условия игры с первых минут данного противостояния и уже забили на старте. Отличился Бобир Абдихоликов.

Вскоре гости удвоили свое преимущество. Автором гола стал Всеволод Садовский, удачно замкнувший угловой удар. При счете 2:0 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме "Ордабасы" довел счет до разгромного: отметились забытыми мячами лидеры коллектива. Сначала пенальти реализовал капитан Асхат Тагыберген, а затем этот же стандарт использовал Бауыржан Исламхан. 

После этого успеха южноказахстанская дружина поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата КПЛ-2023.

Команда из Туркестанской области набрала 38 очков и опережает "Астану" только за счет дополнительных показателей. Также имеет одну игру в запасе, чем столичный коллектив.

"Ордабасы" сейчас находится в прекрасном настроении. Шымкентцы 6 июля завоевали путевку в финал Кубка Казахстана, переиграв своих принципиальных соперников из Астаны. Теперь южане в решающем поединке за престижный трофей 4 ноября встретятся с "Тоболом" из Костаная.    

Читайте также

На вечере UFC 290 установлен новый рекорд

"Ордабасы" может огорчить "Астану" второй раз за неделю

Казахстанские борцы-вольники завоевали девять медалей в Испании

Куандык Шынасилов
Асхат Тагыберген Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
обсуждение
Усилить права заемщиков финорганизаций хотят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления