ФК "Ордабасы" разгромил "Окжетпес" и возглавил чемпионат КПЛ-2023

В футбольном первенстве казахстанской Премьер лиги сменился лидер турнирной таблицы. Им стал "Ордабасы" из Шымкента, который с крупным счетом 4:0 обыграл на выезде кокшетауский "Окжетпес", сообщает Zakon.kz.

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Поединок между "Окжетпесом" и "Ордабасы" был перенесенным матчем 17-го тура и прошел на самом большом стадионе страны "Астана Арена". Южане начали диктовать свои условия игры с первых минут данного противостояния и уже забили на старте. Отличился Бобир Абдихоликов.

Вскоре гости удвоили свое преимущество. Автором гола стал Всеволод Садовский, удачно замкнувший угловой удар. При счете 2:0 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме "Ордабасы" довел счет до разгромного: отметились забытыми мячами лидеры коллектива. Сначала пенальти реализовал капитан Асхат Тагыберген, а затем этот же стандарт использовал Бауыржан Исламхан.

После этого успеха южноказахстанская дружина поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата КПЛ-2023.

Команда из Туркестанской области набрала 38 очков и опережает "Астану" только за счет дополнительных показателей. Также имеет одну игру в запасе, чем столичный коллектив.

"Ордабасы" сейчас находится в прекрасном настроении. Шымкентцы 6 июля завоевали путевку в финал Кубка Казахстана, переиграв своих принципиальных соперников из Астаны. Теперь южане в решающем поединке за престижный трофей 4 ноября встретятся с "Тоболом" из Костаная.