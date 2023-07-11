Транспортный коллапс: когда в Алматы закончат ремонт дорог по Аль-Фараби и Абая

В июне на проспектах Аль-Фараби и Абая в Алматы начали плановый средний ремонт дорог. Из-за этого жители города столкнулись с пробками. Теперь алматинцам даже днем приходится заранее планировать свой маршрут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, когда на главных улицах города закончатся ремонтные работы.

И по проспекту Аль-Фараби, и по Абая на дорогах множество дефектов – шелушения, крошение асфальтобетонного покрытия, колейность по обособленной полосе. В связи с этим и было принято решение начать ремонтные работы.

"Если бы мы не начали ремонт, то осенью на проезжей части этих дорог появились бы большие ямы", – подчеркнул он.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Так, общая протяженность ремонтных работ по проспекту Абая составляет 7,3 км – от Абая до улицы Тлендиева.

"В рамках среднего ремонта здесь выполняются работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Но на проспекте Абая есть обособленная полоса. По ней асфальт укладывается в два слоя – нижний слой составляет 6 см, верхний 5 см из полимерного щебеночно-мастичного асфальтобетона", – уточнил руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

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По его словам, полимерный асфальтобетон в 10 раз устойчивее к колейным образованиям, чем обычный щебеночно-мастичный асфальтобетон. К слову, в этом году в Алматы впервые используют такую смесь для укладки асфальта.

Фото: Zakon.kz

"Согласно нормативным требованиям, мы можем запустить движение по дороге только в том случае, когда асфальтобетон остынет. За это время формируется каркас асфальтобетонного покрытия, он набирает свою прочность, чтобы в последующем не образовывалась колея", – добавил он.

Фото: Zakon.kz

Также на данном участке ведутся работы по рихтовке бордюров. По его словам, бордюры не меняют на новые, их просто переставляют в соответствии с высотной отметкой.

"Если взять этот участок дороги, то новых бордюров здесь не больше 1%. Их мы как раз-таки устанавливаем на так называемых остравках безопасности, потому что таких участков раньше по проспекту Абая не было", – заявил Сагындык Телибаев.

Фото: Zakon.kz

Он уточнил, что ремонт на проспекте Абая планируют завершить 26 августа. Большое влияние на работу оказывают и погодные условия, потому что асфальт должен укладываться на сухую поверхность. Поэтому он попросил жителей города проявить терпение и понимание.

"Проспект Абая имеет шесть полос в двух направлениях. Когда мы перекрываем определенный участок, большая нагрузка идет на соседние улицы. Но проспект Абая не такой уж тяжелый участок, как Аль-Фараби. Здесь есть много сквозных проездов, где люди могут проехать", – отметил глава управления городской мобильности Алматы.

Фото: Zakon.kz

По проспекту Аль-Фараби также проводится средний ремонт дорог – от улицы Аскарова до проспекта Достык. Общая протяженность – 9,3 км. На сегодняшний день асфальт уже уложили от улицы Аскарова до Жарокова.

Фото: Zakon.kz

На данном участке также используют полимерный асфальтобетон. Бюджет, выделенный на ремонт дороги – более 2 млрд тенге.

"По проспекту Аль-Фараби мы заканчиваем южную сторону в восточном направлении, затем переходим на северную сторону в западном направлении. Данные работы по среднему ремонту планируем закончить 29 августа текущего года", – уточнил Сагындык Телибаев.

Фото: Zakon.kz

"Пробки образуются именно на том мосту, где мы делаем реконструкцию. Переход пешеходов через это мостовое сооружение было небезопасным. На сегодняшний день во время реконструкции на данном участке будет организовано четыре полосы по обе стороны, также будут построены дополнительные мостовые сооружения для пешеходов и велосипедистов", – добавил он.

Фото: Zakon.kz

При этом он подчеркнул, что полностью проспект никто не закрывает. Когда один участок дороги высыхает, его открывают и переходят к ремонту следующего.

Ранее в акимате Алматы объяснили, что дневное перекрытие дорог в Алматы необходимо для соблюдения технологии строительства дорог.