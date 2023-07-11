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В Таразе проходят антитеррористические учения

В Таразе проходят антитеррористические учения Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
11 июля Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Таразе проводятся антитеррористические учения компетентных органов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в  оперативном штабе, целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пересечению условного акта терроризма.

Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов.

Ранее в Алматы прошла спецоперация. Сотрудники КНБ задержали предполагаемых участников ОПГ.

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