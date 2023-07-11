Итоги дня: поручения Токаева по столице, сроки ремонта дорог в Алматы, приговор по делу о захвате аэропорта

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития Астаны. Когда закончат ремонтные работы на дорогах по Аль-Фараби и Абая. В Алматы озвучили приговор о захвате городского аэропорта во время январских событий. Главные новости за 11 июля – в подборке Zakon.kz.

Совещание по вопросам развития столицы

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. Рассказываем, что говорил глава государства и кого критиковал.

Президент заявил, что прошлый отопительный сезон для Астаны прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей. Он напомнил, что развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия.

"В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим он подчеркнул, что каждый должен заниматься делом, в котором является профессионалом. В противном случае, результаты работы будут соответствующие.

Глава государства поручил правительству держать на контроле подготовку к отопительному сезону не только в столице, но и в других регионах, чтобы не допустить коммунального коллапса, как в Экибастузе.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на строительство жилья в столице. По его словам, несмотря на высокие темпы застройки, качество оставляет желать лучшего.

Продолжая, президент заявил, что сегодня около 4 тыс. дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Поэтому нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства.

Из-за ситуации с водой в городе критике подверглась министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. По словам Токаева, водохранилище столицы сильно загрязнено, и это происходит на глазах у профильного министерства. Он поручил провести работы по очистке и углублению дна резервуара, исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, отремонтировать его шлюзы и обеспечить регулярную подпитку.

"У Астаны нет других источников снабжения питьевой водой. Надо признать, что данная ситуация возникла не вчера, она складывалась не один год. Ранее министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой. Однако до сих пор результатов нет", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Есть проблемы в столице и с озеленением. Как отметил президент, деревьев мало даже на проспекте Мәңгілік ел, не говоря уже о других улицах. Он предложил использовать опыт Торонто и Хельсинки в решении этого вопроса и активнее вовлекать в процесс самих застройщиков.

Среди других поручений по столице:

построить многопрофильную больницу и педагогический вуз;

своевременно завершить строительство LRT;

внедрить систему диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы.

На улучшение ситуации в городе глава государства дал один год нынешнему акиму столицы Женису Касымбеку. Он заявил, что лично будет контролировать все выше озвученные вопросы.

Когда закончат ремонт дорог по Аль-Фараби и Абая

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал, что на главных улицах города ремонтные работы планируют завершить к началу учебного года. По проспекту Аль-Фараби предварительный срок окончания всех работ – 29 августа, по Абая – 26 августа.

Приговор по делу о захвате аэропорта Алматы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор пяти фигурантам дела о захвате городского аэропорта во время январских событий 2022 года.

Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание:

Айгерим Тлеужановой – четыре года лишения свободы;

Каласу Нурпеисову – восемь лет лишения свободы;

Нурлану Далибаеву – восемь лет лишения свободы;

Ермухамету Шилибаеву – восемь лет лишения свободы;

Жанайдару Карменову – восемь лет лишения свободы.

Отставка вице-министра ЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков, который подвергся критике со стороны Касым-Жомарта Токаева, подал в отставку. В пресс-службе ведомства рассказали, что он написал рапорт об освобождении по собственному желанию. В настоящее время проводится процедура согласования об его освобождении от должности.

Ставки платы за проезд по БАКАДу

С 21 июля проезд по Большой Алматинской кольцевой автодороге станет платным. Соответствующий приказ подписал Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Подробнее о тарифах читайте по ссылке.

Зверское убийство в Жетысуской области

Полиция расследует зверское убийство 42-летней женщины в Жаркенте Жетысуской области. Сообщается, что сначала женщину изнасиловали, потом, чтобы замять следы преступления, насильник решил ее убить, а тело – сжечь. Подозреваемого уже задержала полиция.

Спецоперация в Алматы

КНБ с сотрудниками подразделения специального назначения в Алматы пресекли деятельность организованной преступной группировки. Во время спецоперации были задержаны пять активных участников ОПГ, у которых изъяли автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевую гранату, "обрез" гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения. Всех членов группировки подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозки и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



Хищения в дирекции развития спорта акимата Астаны



Столичный департамент АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств, подозреваемыми по которому проходят должностные лица КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" акимата Астаны.

Сообщается, что подозреваемые завышали командировочные расходы, выделенные на учебно-тренировочные сборы и соревнования – как внутри страны, так и за рубежом. А денежные средства, полученные в виде разницы, передавались руководству КГУ. Сумма причиненного ущерба государству составила 70 млн тенге.

Подорожание арендного жилья

На 26,8% выросла в цене аренда жилья в Казахстане по сравнению с июнем 2022 года. Сильнее всего цены выросли в Кокшетау (+45,5%), Петропавловске (+41,5%), Актау (+41,1%) и Алматы (+38,8%).

Цены на квартиры на вторичном рынке в Казахстане выросли на 1,9% по сравнению с июнем 2022 года, а продажи нового жилья увеличились на 5%. Квартиры в новостройках сильнее всего подорожали в Павлодаре, Актау и Семее, на вторичном рынке – в Семее, Актобе, Кызылорде и Костанае.

Увольнение начальников полиции Костанайской области

Несколько высокопоставленных начальников Департамента полиции Костанайской области освободили от должностей из-за дела по распространению наркотиков, некоторые из них уволились сами.

От занимаемых должностей по результатам служебного расследования освобождены: начальник Управления по противодействию наркопреступности (УПН) ДП области, заместитель начальника УПН ДП области, начальник Управления полиции (УП) Костаная, заместитель начальника УП Костаная и начальник ОПН УП Костаная.

В Казахстане установили границы трех областей

Правительство Казахстана изменило границы Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Абайской областей. Постановление вводится в действие с 10 июля 2023 года. Подробнее по ссылке.

В Туркестанской области нашли тело пропавшего туриста

3 июля турист 1967 года рождения упал с вершины горы в Туркестанской области. Спустя восемь дней спасатели Департамента по чрезвычайным происшествиям Туркестанской области на высоте около 3800 м нашли тело пропавшего туриста.

Назначения

Айдар Абилдабеков назначен новым председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Казахстана. С февраля 2022 года и по настоящее время он занимал должность заместителя председателя Комитета торговли МТИ РК.

Также новую должность получил Ернар Лазар. Он назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.



Новая песня Димаша Кудайбергена

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал подписчикам о выходе своей песни "Weekend" на всех музыкальных площадках Европы.

Песня "Weekend" была создана совместно с турецким продюсером Бураком Йетером.



Смерть подростка от укуса клеща в Туркестанской области



15-летний подросток умер от конго-крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща в Туркестанской области. Санврачи сообщили, что житель Сауранского района за медицинской помощью не обращался.

С начала 2023 года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек. В настоящее время у 48 пациентов подозрение на заболевание, еще у девяти этот диагноз подтвержден.

Под медицинское наблюдение взяты все, кто контактировал с больными. Последние случаи заражения были выявлены в шести районах области и в Туркестане.

Новости спорта

На Открытом чемпионате Великобритании определились все четвертьфинальные пары в мужском одиночном разряде. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик остановился в чаге от четвертьфинала. В четвертом круге первая ракетка станы в пяти партиях проиграл россиянину Андрею Рублеву.

Также определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде. Борьбу за трофей продолжает и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина. В 1/4 финала казахстанская теннисистка сыграет с Онс Жабер.

В мире

ЦИК Узбекистана утвердил итоги выборов президента. Также члены Центризбиркома страны приняли постановление об избрании Шавката Мирзиёева на должность президента. Он набрал 87,05% голосов избирателей.

Бойцы ЧВК "Вагнер" будут обучать бою солдат в Беларуси. Это будет совместная подготовка военнослужащих Беларуси и России.



Мадонна впервые обратилась к фанатам после госпитализации. Певица сообщила, что она на пути к выздоровлению и уделяет особое внимание своему здоровью.



Перед футбольным матчем чемпионата Бразилии между командами "Фламенго" и "Палмейрас" произошла потасовка болельщиков, в которой погибла 23-летняя девушка. Трагический инцидент произошел в Сан-Паулу.

Звездный бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар вернулся в клуб после травмы, которую получил в конце февраля этого года.