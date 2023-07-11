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"Топ, топ": казахстанцев рассмешил ямочный ремонт в Петропавловске

"Топ, топ": казахстанцев рассмешил ямочный ремонт в Петропавловске Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете рассылают видео с дорожными рабочими, которые проявили смекалку по ямочному ремонту: из-за отсутствия специальной техники, асфальтоукладчики собственными силами "ног" залатали яму, сообщает Zakon.kz.

"Новый Казахстан! Ремонт высокотехнологичным оборудованием", – говорится в подписи к видео.

Комментаторы оценили "усилия" рабочих:

  • Ручная работа. Что вы сразу.
  • Вот это высший полет технической мысли в действии.
  • До какого абсурда только не доходит.
  • Надо же было додуматься.
  • Нанотехнологии по-петропавловски.
  • А потом им китайская обувь виновата.
  • Вот поэтому ямочный ремонт дороже. Потому что ножная работа.

В пресс-службе акимата Петропавловска корреспонденту Zakon.kz уточнили, что кадры на видео не являются ремонтом дорог. В ведомстве отметили, на данном участке работы велись ТОО "Кызылжар су". Однако специалисты предприятия пока не комментируют видео.

6 июня 2023 года на просторах Казнета появилась фотография, на кадрах которой по трассе лопату закатали в асфальт.

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