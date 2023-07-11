"Топ, топ": казахстанцев рассмешил ямочный ремонт в Петропавловске
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете рассылают видео с дорожными рабочими, которые проявили смекалку по ямочному ремонту: из-за отсутствия специальной техники, асфальтоукладчики собственными силами "ног" залатали яму, сообщает Zakon.kz.
"Новый Казахстан! Ремонт высокотехнологичным оборудованием", – говорится в подписи к видео.
Комментаторы оценили "усилия" рабочих:
- Ручная работа. Что вы сразу.
- Вот это высший полет технической мысли в действии.
- До какого абсурда только не доходит.
- Надо же было додуматься.
- Нанотехнологии по-петропавловски.
- А потом им китайская обувь виновата.
- Вот поэтому ямочный ремонт дороже. Потому что ножная работа.
В пресс-службе акимата Петропавловска корреспонденту Zakon.kz уточнили, что кадры на видео не являются ремонтом дорог. В ведомстве отметили, на данном участке работы велись ТОО "Кызылжар су". Однако специалисты предприятия пока не комментируют видео.
6 июня 2023 года на просторах Казнета появилась фотография, на кадрах которой по трассе лопату закатали в асфальт.
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