В Казахстане ликвидируют Совминку

Подготовлен проект постановления правительства РК "О некоторых вопросах Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

Медицинский центр Управления делами президента РК определен уполномоченным органом соответствующей отрасли предприятия, основным предметом деятельности которого является осуществление деятельности в области здравоохранения.

При этом ликвидируется АО "Центральная клиническая больница".

В связи с чем Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК предписано в установленном законодательством порядке передать имущество АО "Центральная клиническая больница", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс предприятия.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.