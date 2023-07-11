В Казахстане ликвидируют Совминку
"Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан", - говорится в документе.
Медицинский центр Управления делами президента РК определен уполномоченным органом соответствующей отрасли предприятия, основным предметом деятельности которого является осуществление деятельности в области здравоохранения.
При этом ликвидируется АО "Центральная клиническая больница".
В связи с чем Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК предписано в установленном законодательством порядке передать имущество АО "Центральная клиническая больница", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс предприятия.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.