Связь между определенными профессиями и риском рака у женщин выявили ученые

Исследователи обнаружили, что у женщин, проработавших в бухгалтерии в течение десяти лет, риск развития рака яичников увеличивается в два раза, а у строителей – почти в три раза, сообщает Zakon.kz.

Парикмахеры, косметологи и бухгалтеры могут быть подвержены повышенному риску развития рака яичников, говорится в исследовании Монреальского университета, сообщает Sky News.



По данным нового исследования, повышенному риску также подвержены работники торговли, розничной торговли, швейной промышленности и строительной отрасли.

Однако авторы исследования подчеркнули, что "выводы из полученных результатов ограничены", и призвали провести дополнительную работу по изучению связи между риском развития рака яичников и различными профессиями.

Исследователи связали профессию с риском развития рака яичников, изучив данные о 491 канадской женщине с раком яичников и сравнив их с данными о 897 женщинах без заболевания.

Они также сравнили эти данные с канадской матрицей "работа-воздействие", чтобы изучить возможные факторы воздействия на рабочем месте – например, вероятность контакта с определенным химическим веществом во время работы.

После учета потенциально влияющих факторов было установлено, что некоторые профессии могут быть связаны с повышенным риском заболевания.

Оказалось, что у тех, кто работал парикмахером или косметологом, риск заболевания повышается в три раза. В то же время у женщин, проработавших в течение десяти лет в бухгалтерии, риск развития заболевания был в два раза выше, а у строителей – почти в три раза.

Риск развития заболевания у продавцов и консультантов магазинов повышается на 45%, а у тех, кто занимается пошивом или переделкой одежды, – на 85%.

По словам исследователей, среди тех, у кого был обнаружен повышенный риск, было также больше тех, кто подвергался воздействию ряда "агентов", включая косметический тальк, аммиак, перекись водорода, пыль для волос, синтетические волокна, полиэфирные волокна, органические красители, а также пигменты и отбеливатели.

"Мы наблюдали ассоциации, позволяющие предположить, что профессии бухгалтера, парикмахера, продавца, швеи и смежные профессии могут быть связаны с избыточным риском. Необходимы дальнейшие популяционные исследования для оценки возможных рисков для работающих женщин и профессий, которыми обычно занимаются женщины". исследователи Монреальского университета

В редакционной статье ученые из Национального института рака в Мэриленде (США) отмечают, что женщины недостаточно представлены в "исследованиях профессионального рака".

По их словам, все еще существует необходимость в улучшении изучения профессиональных рисков женщин.