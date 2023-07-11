Президент о застройке аллеи Мыңжылдық: В реальности мы получили две убогие улицы
Он отметил, то разработанный Единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика.
По словам президента, столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики.
"Это касается и жилья, и офисных помещений. А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперед. Новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков". Касым-Жомарт Токаев
Глава государства обратил внимания, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы.
"В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық.
"Я обращаю особое внимание на озеленение города, на его обустройство, на развитие скверов, парков. Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы". Глава государства
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, стратегическая ось нашей столицы, протянувшаяся от Дворца мира и согласия до нового вокзала, должна стать одним большим и уютным зеленым парком. Соответствующим образом следует облагородить и благоустроить все близлежащие улицы и дворы.
"Важно также уделить внимание строительству социальных объектов и созданию благоприятной среды для маломобильных граждан и молодежи. В рамках полицентричного подхода аллея Мыңжылдық должна стать новым центром притяжения для бизнеса и горожан, а не превратиться в очередной безликий спальный район". Касым-Жомарт Токаев
В целом, по его словам, новые районы столицы, такие как микрорайон Жагалау и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены.
"Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине", – сказал глава государства.
Ранее президент высказался о водообеспечении Астаны.