Президент о застройке аллеи Мыңжылдық: В реальности мы получили две убогие улицы

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы 11 июля сказал, нужно принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика Астаны, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, то разработанный Единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика.

По словам президента, столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики.

"Это касается и жилья, и офисных помещений. А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперед. Новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства обратил внимания, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы.

"В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық.

"Я обращаю особое внимание на озеленение города, на его обустройство, на развитие скверов, парков. Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы". Глава государства

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, стратегическая ось нашей столицы, протянувшаяся от Дворца мира и согласия до нового вокзала, должна стать одним большим и уютным зеленым парком. Соответствующим образом следует облагородить и благоустроить все близлежащие улицы и дворы.

"Важно также уделить внимание строительству социальных объектов и созданию благоприятной среды для маломобильных граждан и молодежи. В рамках полицентричного подхода аллея Мыңжылдық должна стать новым центром притяжения для бизнеса и горожан, а не превратиться в очередной безликий спальный район". Касым-Жомарт Токаев

В целом, по его словам, новые районы столицы, такие как микрорайон Жагалау и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены.

"Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине", – сказал глава государства.

Ранее президент высказался о водообеспечении Астаны.

