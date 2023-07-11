Президент: Нужно принять отдельный документ о развитии Астанинской агломерации

На совещании по вопросам развития Астаны 11 июля глава государства отметил, что необходимо разработать отдельный документ, учитывающий позиции жителей столичной агломерации, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства поручил правительству совместно с акиматами Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей рассмотреть вопрос развития Астанинской агломерации. Он указал, что целесообразно принять отдельный документ, учитывающий мнения жителей агломерации и потребности города.





"Важно наладить продуктивное взаимодействие между акиматами, маслихатами и общественными советами Астаны и близлежащих регионов. Необходимо на системном уровне сглаживать имеющиеся диспропорции в развитии Астаны и пристоличных регионов, особенно в социальной сфере. Нам нужно стремиться к повышению качества жизни в населенных пунктах – спутниках столицы, чтобы они были достаточно комфортными для всех", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На совещании президент также приказал правительству не допустить повторения коммунального коллапса в Экибастузе.