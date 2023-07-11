Сумма на оплату услуг поверенного агента предусмотрена на 10 лет

В 2023 году из республиканского бюджета по программе "Ауыл Аманаты" планируется выделение денежных средств в размере 12,5 млрд тенге для предоставления кредитов под 2,5% более 3000 заемщикам.

В сообщении сказано, что по итогам конкурса государственных закупок заказчик в лице КГУ "Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области" заключает договор о государственных закупках услуг с поверенным агентом и обязуется оплатить его услуги на основании акта выполненных работ на ежемесячной основе за период освоения и обслуживания бюджетного кредитования сроком на 10 лет.



Обязательства поверенного агента - обслуживание бюджетного кредита и предоставление кредитов конечным заемщикам (выезды на разъяснительные работы в сельские округа, предоставление раздаточных материалов, обслуживание займа от сбора документов до выдачи займа, подписание конечными заемщиками договоров займа, залога, поручительства и гарантий, в том числе выезды на залоговое обеспечения), проведение мониторинга целевого использования заемных средств, мониторинг и своевременный возврат средств, подача исковых заявлений при невозвращении заемных средств и другое.

Также отмечено, что услуги поверенного агента оплачиваются за период освоения и обслуживания бюджетного кредита в размере 2,49% от суммы выделенных денежных средств и предусмотрены для покрытия ежемесячных операционных расходов поверенного агента (заработная плата, налоги, командировочные, канцелярские товары, интернет, оргтехника, коммунальные расходы).

Бюджетные средства на агентские услуги в сумме 2421,9 млн тенге предусмотрены на 10 лет. Из них на 2023 год согласно расчетам будет направлено 86,7 млн тенге.

При этом поверенный агент за счет средств, возвращенных претендентами по ранее выданным микрокредитам, будет осуществлять повторное микрокредитование на срок, не превышающий срок действия договора поручения, заключенного между поверенным агентом и заказчиком.