Стартовал прием документов на гранты для предпринимателей в сфере спорта

Компания DAR объявляет о начале приема документов на гранты для предпринимателей в сфере спорта, сообщает Zakon.kz.

Победители конкурса получат до 6 миллионов тенге на открытие и/или развитие спортивных клубов по всему Казахстану. Заявки принимаются до 26 июля на сайте.



Для участия в грантовом финансировании кандидаты предоставляют:

спортивную программу,

бизнес-план проекта,

документы на нежилое помещение,

документы, подтверждающие спортивный профиль участника.

В 2022 году DAR поддержал предпринимателей – победителей конкурса спортивных грантов – из Актобе, Кызылорды, Кокшетау, Алматы и Астаны на развитие бокса, панкратиона, грепплинга, джиу-джитсу.