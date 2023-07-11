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Стартовал прием документов на гранты для предпринимателей в сфере спорта

Стартовал прием документов на гранты для предпринимателей в сфере спорта Фото: pxhere
Компания DAR объявляет о начале приема документов на гранты для предпринимателей в сфере спорта, сообщает Zakon.kz.

Победители конкурса получат до 6 миллионов тенге на открытие и/или развитие спортивных клубов по всему Казахстану. Заявки принимаются до 26 июля на сайте.

Для участия в грантовом финансировании кандидаты предоставляют:

  • спортивную программу,
  • бизнес-план проекта,
  • документы на нежилое помещение,
  • документы, подтверждающие спортивный профиль участника.

В 2022 году DAR поддержал предпринимателей – победителей конкурса спортивных грантов – из Актобе, Кызылорды, Кокшетау, Алматы и Астаны на развитие бокса, панкратиона, грепплинга, джиу-джитсу.

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Анастасия Стативкина
Казахстан
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