Стартовал прием документов на гранты для предпринимателей в сфере спорта
Фото: pxhere
Компания DAR объявляет о начале приема документов на гранты для предпринимателей в сфере спорта, сообщает Zakon.kz.
Победители конкурса получат до 6 миллионов тенге на открытие и/или развитие спортивных клубов по всему Казахстану. Заявки принимаются до 26 июля на сайте.
Для участия в грантовом финансировании кандидаты предоставляют:
- спортивную программу,
- бизнес-план проекта,
- документы на нежилое помещение,
- документы, подтверждающие спортивный профиль участника.
В 2022 году DAR поддержал предпринимателей – победителей конкурса спортивных грантов – из Актобе, Кызылорды, Кокшетау, Алматы и Астаны на развитие бокса, панкратиона, грепплинга, джиу-джитсу.
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