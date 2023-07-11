Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Китай предложил пить воду с АЭС "Фукусима" тем, кто уверен в ее безопасности

Вода с Фукусимы Фото: pixabay
Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды в море соответствуют международным стандартам, а также безопасны, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предложил использовать для питья и купания воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" тем, кто уверен в ее безопасности, сообщает ТАСС.

"Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС "Фукусима" пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан, вызывая беспокойство международного сообщества".Ван Вэньбинь

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. В ходе пресс-конференции в Токио Гросси также отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.

Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Читайте также

ЦИК Узбекистана утвердил итоги выборов президента

Связь между определенными профессиями и риском рака у женщин выявили ученые

Как выглядит самый большой в мире круизный лайнер, который в пять раз больше "Титаника"

Данияр Кунафин
Китай Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
В Казахстане переименуют два университета
В Казахстане переименуют два университета
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления