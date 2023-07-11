Экс-солистка группы "Тату" стала мамой во второй раз

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату" Елена Катина родила сына Демьяна. Об этом в социальных сетях 11 июля 2023 года рассказал ее супруг Дмитрий Спиридонов, сообщает Zakon.kz.

Счастливый отец на странице в Instagram озвучил имя сына: мальчика назвали Демьян.

"Сегодня, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына. Люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", – говорится в подписи к фото.

Комментаторы оставили радостные и теплые пожелания новоиспеченным родителям.

Катина и Спиридонов расписались 18 июня 2022 года.

Российский музыкальный коллектив "Тату", состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной, был создан в 1999 году.

Материал по теме Волкова в мини и беременная Катина: группа t.A.T.u. воссоединилась ради футбольного матча

"Тату" является наиболее успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности. Их синглы, как англо-, так и русскоязычные возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах. В 2011 году "Тату" официально распались, Катина и Волкова начали сольные карьеры.