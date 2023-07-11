Экс-солистка группы "Тату" стала мамой во второй раз
Счастливый отец на странице в Instagram озвучил имя сына: мальчика назвали Демьян.
"Сегодня, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына. Люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", – говорится в подписи к фото.
Комментаторы оставили радостные и теплые пожелания новоиспеченным родителям.
Катина и Спиридонов расписались 18 июня 2022 года.
Российский музыкальный коллектив "Тату", состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной, был создан в 1999 году.
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"Тату" является наиболее успешной российской поп-группой, добившейся мировой популярности. Их синглы, как англо-, так и русскоязычные возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах. В 2011 году "Тату" официально распались, Катина и Волкова начали сольные карьеры.