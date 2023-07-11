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Куда девается изъятая у браконьеров рыба, рассказали в Минэкологии

Куда девают пойманную браконьерами рыбу, рассказали в Минэкологии Фото: pixabay
Зампредседателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Аян Бахиянов на пресс-конференции в СЦК рассказал, куда девается изъятая у браконьеров рыба, сообщает Zakon.kz.

Аян Бахиянов рассказал, что государственные инспекторы изымают выловленную браконьерами рыбу и сдают в специальные организации до решения суда.

"То есть возбуждается соответствующее уголовное дело. До окончания дела, до вынесения судебного решения в отношении правонарушителя, рыба хранится в этой организации. После того, как выносится решение суда о конфискации либо об обороте данного незаконно выловленного объема рыбы в доход государства, дальнейшие действия осуществляют судоисполнители. Изъятие в доход государства идет путем либо продажи, либо уничтожения, или другими способами. Это уже в юрисдикции судоисполнителя".Аян Бахиянов

Представитель Минэкологии также рассказал, как идет борьба с теневым оборотом рыбы. По его словам, сейчас комитет рыбного хозяйства разрабатывает информационную систему отслеживания рыбы и рыбной продукции.

"Основная цель – это систематизировать всю рыбу, от начала вылова либо завоза из-за рубежа, либо выращивания. Система прослеживаемости рыбы будет полностью контролировать весь объем от вылова до реализации конечному потребителю. Чтобы реализовать рыбу в точках продаж, должна быть либо ветеринарная справка, если внутри страны, либо ветеринарный сертификат, если рыбная продукция вывозится за пределы РК. Для получения этих документов наши межобластные бассейные инспекции рыбного хозяйства выдают справки о происхождении улова, которые подтверждают легальность происхождения данного объема", – пояснил Аян Бахиянов.

Если в системе не зафиксируют, что рыбу вырастили, выловили или завезли, информация о ней появится сразу на третьей-четвертой стадии – у ветеринара. Тогда ветеринарные службы уже не смогут предоставить свои документы, поэтому такую рыбу автоматически будут считать браконьерской, выловленной незаконно. Систему уже разработали и апробируют. Ее планируют внедрить в первом квартале 2024 года.

На брифинге также зачитали доклад об итогах рыбоохранной акции "Бекіре-2023". С начала акции возбудили 36 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб.

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Жадра Жулмухаметова
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