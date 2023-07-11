250 казахстанских компаний представили продукцию на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходит XIII международная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2023". В выставке принимают участие делегаты из 50 стран мира. Главная тема мероприятия – "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Казахстанскую делегацию возглавил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. В состав делегации вошли глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, представители местных акиматов и национальных компаний.

Фото: primeminister.kz

В текущем году национальные экспозиции на "Иннопроме" представляют Армения, Беларусь (в качестве страны-партнера), Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а в качестве участников заявлены официальные и бизнес-делегации из таких стран, как Бахрейн, Египет, Индия, Иран, ОАЭ, Сербия, Турция и др.

Фото: ВК "Астана-Экспо КС"

Основные разделы выставки посвящены металлообработке, транспортному машиностроению, энергетике, автоматизации и робототехнике, цифровому производству и т.д. Общая площадь казахстанского павильона составляет 900 кв. метров – здесь разместились 250 ведущих отечественных компаний из различных отраслей промышленности.

Фото: пресс-cлужба МИИР РК

В своем выступлении на главной стратегической сессии Алихан Смаилов отметил хорошую динамику казахстанско-российского сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности. Так, с 2019 года страны реализуют Программу совместных действий производственной кооперации.

"На сегодня наш пул совместных проектов расширен до 125 с общим объемом инвестиций более чем на $33 млрд. Из них мы уже реализовали 30 проектов на сумму $3,2 млрд". Алихан Смаилов

В реализации находятся 40 совместных проектов почти на $17 млрд, а на стадии проработки – 55 проектов на сумму порядка $14 млрд.

Кроме того, в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023" состоялись заседание Совета по промышленной политике ЕАЭС и панельная сессия "Промышленная кооперация Россия – Казахстан", в которых участвовал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

Фото: пресс-cлужба МИИР РК