В какую секцию или кружок отдать ребенка в Алматы

Каждый ребенок в Казахстане может посещать до двух спортивных секций или творческих кружков бесплатно. Места в бюджетных кружках и секциях для детей есть практически всегда. Самые востребованные виды спорта и творчества среди маленьких алматинцев в подборке, Zakon.kz.

Чтобы устроить ребенка в бесплатную группу необходимо подать заявку на сайте damubala.kz.

Заходя на сайт, родитель, регистрирует ребенка, выбирает спортивную секцию или творческий кружок и ждет освободившегося места. Судя по количествам заявок на сайте, многие родители хотят в будущем видеть свое чадо спортсменом. Это верное решение, так как, врачи рекомендуют приучать малышей к физкультуре как можно раньше, потому что именно в детстве закладываются основы здоровья.

Алматинцы отдают детей на следующие секции:

Плавание

Этот вид спорта укрепляет все группы мышц, развивает легкие, вырабатывает правильную осанку. Положительно влияет на рост. Первое время организм будет проходить адаптацию. Могут появляться частые простудные заболевания, но со временем все пройдет. Не рекомендуется заниматься плаванием тем, у кого есть аллергические болезни и проблемы с сердцем. Единственный недостаток в этом виде спорта – это хлорированная вода, она часто вызывает на коже зуд и покраснения.

Легкая атлетика

Развивает силу, гибкость и выносливость. Тренироваться можно уже с 10 лет. Противопоказание при проблемах с сердцем и дыханием. Алматинские спортивные школы предлагают такие дисциплины как бег, прыжки в длину, в высоту, с шестом, спортивная ходьба. Большое значение имеет строение тела и наследственность. К примеру, прыжками лучше заниматься высокорослым. В беге, наоборот, должны быть спортсмены пониже.

Гимнастика

Это самый известный вид спорта для ребенка от пяти лет. Дети более пластичные и гибкие. С детства у девочек и мальчиков формируется хорошая осанка. Стоит учитывать большое влияние на позвоночник. Нагрузка на него может негативно отразится на росте будущего спортсмена.

Большой теннис

Большинство тренеров считают, что подходящий возраст для занятий с ракеткой – четыре года. Игра хорошо помогает тем, у кого проблемы со зрением. Постоянное внимание сосредоточено на мяче, что оказывают положительное влияние на глаза. Подходит для активных и подвижных детей.

Командные игры

Хорошо подойдут активным и подвижным детям. Формируются лидерские качества. Могут помочь замкнутым детям справиться со своей стеснительностью. Вместе легче переносятся поражения и с большей радостью празднуется победа. Наиболее распространенные командные виды спорта в секциях Алматы это волейбол, футбол и баскетбол.

Выбирая секцию, обязательно учитывайте способности ребенка. Только профессиональный тренер увидит его физические данные и перспективы. Помните, что нельзя перегружать детский организм – это приведет к травме. Учитывайте характер и поведение юного спортсмена. Обязательно надо давать отдых – каникулы, выходные.

Если ребенок не расположен к спорту, то его досуг можно занять кружками, где он сможет развиваться творчески.

Каллиграфия

Искусство писать красиво идет рядом с грамотным письмом: ребенок, концентрируясь на каллиграфическом написании букв, также обращает внимание на правильность письма. На курсах каллиграфии развивается мелкая моторика, что влияет на те участки головного мозга, которые отвечают за развитие творческого мышления; в процессе работы над письмом развиваются также ассоциативное мышление, наблюдательность и память.

Ораторское искусство

Способность выражать свои мысли и уверенная речь –очень ценный навык. Если научиться ораторскому искусству еще в детстве, то это поможет вашему ребенку во взрослой жизни. На курсах учат раскрепощенности, свободной коммуникации со сверстниками и обществом, уверенному выступлению на публике.

Шахматы

Игра в шахматы развивает усидчивость, память, стратегическое мышление. В шахматных школах Алматы тренеры обучат вашего ребенка техникам и стратегиям игры, и помогут сформировать в ребенке лидерские качества. Записывают, в шахматный кружок детей от 5 лет.

При приеме в бесплатную секцию либо кружок понадобится: