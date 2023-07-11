ТОП-10 самых частых ошибок начинающих инвесторов: советы от экспертов

Каждый начинающий инвестор допускает просчеты. Причина – отсутствие опыта и необходимых в сфере инвестирования навыков. Эксперты рассказали Zakon.kz о наиболее распространенных ошибках, приводящих к фатальным убыткам.

Инвестиции на фондовом рынке – это едва ли не самый оптимальный способ приумножить свои финансовые накопления. Для успешного инвестирования, по словам преподавателя финансовой грамотности Оркена Динасилова, каждому начинающему инвестору необходимо, в первую очередь, определиться со своей финансовой целью, иметь личный финансовый план, точно знать горизонт инвестирования, а также ознакомиться с финансовыми инструментами.

Типичные ошибки начинающих инвесторов

По мнению финансовых аналитиков, ошибки дают необходимый опыт. Но все же желательно избегать их, так как иногда последствия могут быть весьма болезненными и привести к сильному ухудшению финансового состояния инвестора. Самыми распространенными ошибками начинающих инвесторов являются:

1. Отсутствие цели инвестирования

Конкретная цель инвестирования необходима для того, чтобы инвестор решил, какую сумму он готов вложить.

Финансовый план поможет ему выработать стратегию инвестирования, а затем и подобрать финансовые инструменты.

Основные цели инвестирования сводятся к увеличению капитализации и получению пассивного дохода. Также необходимо помнить, что у каждой цели есть оптимальные инструменты инвестирования, которые отличаются по риску и доходности.

2. Краткосрочное инвестирование

Фондовый рынок всегда находится в состоянии движения – взлеты чередуются падениями и наоборот. Вследствие этого, инвестирование в течение небольшого промежутка времени – это всегда большой риск. Часто инвесторы ждут быстрых результатов. Однако, вопреки заверениям финансовых спекулянтов, невозможно точно рассчитать уровень, а также период роста и падения акций. Самые успешные инвестиции – это долгосрочные вложения. В связи с этим, эксперты рекомендуют инвестировать на срок минимум 3 года, а еще лучше на 5-10 лет.

3. Отсутствие "подушки безопасности"

Прежде чем начать инвестировать, необходимо создать "подушку безопасности".

"К сожалению, многие инвесторы пренебрегают этим правилом, не задумываясь о том, что на фондовый рынок неожиданно могут повлиять различные политические, экономические и социальные события и потрясения, которые часто невозможно спрогнозировать". Оркен Динасилов

Поэтому, отмечает эксперт, необходимо всегда иметь "подушку безопасности" на случай непредвиденных ситуаций. Обычно размер "подушки безопасности", должен быть не менее 6-месячным тратам на жизнь.

4. Отсутствие диверсификации активов

Диверсификация – это формирование инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель ни в коем случае не должен состоять из акций одной компании. Одним словом, нельзя класть все яйца в одну корзину.

5. Чрезмерное усреднение

При реализации данной стратегии инвесторы начинают без меры покупать упавшие в цене акции с расчетом на их будущий рост. В этом случае риск кроется в невозможности предугадать будущую стоимость купленных активов. Скупка большого количества таких рисковых акций может отрицательно сказаться на стабильности инвестиционного портфеля.

6. Инвестирование вслепую

Покупка акций "вслепую" просто потому, что вам понравилось название компании или по советам "гуру из интернета", родственников, друзей тоже не слишком удачное решение.

"Ваши знакомые или родственники могут разбираться в фондовом рынке не лучше вас. И не факт, что их собственные инвестиции будут удачными". Аналитики Freedom Finance

Если уж вы решили вложиться в акции, отмечают аналитики, то точно должны знать, для чего вы покупаете эти акции, владеть хотя бы минимальной информацией о компании, чьи акции вы приобретаете, ее финансовых показателях.

7. Отсутствие ребалансировки портфеля

Регулярный мониторинг состояния активов инвестпортфеля поможет избежать рисков и потерь. К примеру, растущие в цене активы можно продавать, взамен покупая активы, упавшие в цене.

Не пугайтесь, если цена на приобретенные вами акции стали стремительно падать. По всей видимости вы вложились, не изучив финансовые показатели компании за более долгий срок, а ориентировались лишь на последний год или месяцы. Как правило, начинающий инвестор, испугавшись начинает сбрасывать бумаги. Это приводит к еще большим потерям. Тогда как опытный инвестор, как отмечают аналитики, отдает предпочтение более стабильным и менее волатильным акциям, понимая, что успешные инвестиции – это долгосрочная стратегия

8. Не стоит доверять мошенникам

Из-за недостатка знаний и опыта новички часто с открытым ртом внимают различным экспертам и аналитикам, неукоснительно следуют их советам, забывая о том, что последние могут преследовать собственные корыстные цели. Самый частый подобный случай, это когда новомодные гуру или откровенные мошенники настойчиво рекомендуют, ссылаясь, якобы, на 100% проверенную эксклюзивную информацию, покупку сомнительных активов.

"Следует также помнить, что совершать сделки на рынке ценных бумаг необходимо с помощью лицензированного брокера, который оказывает услуги клиенту на основании брокерского договора. Перед подписанием документ следует внимательно изучить, включая пункты о размере комиссии, порядок зачисления и вывода средств". Аналитики Centras securities

Эксперты напоминают, что проверить лицензию брокера можно на сайте Агентства по регулированию и развитию финрынка (АРРФР).

9. Не следует путать трейдинг с инвестициями

Начинающие инвесторы довольно часто путают трейдинг и инвестиции. Буквально на каждом шагу их подстерегает опасность, когда под видом инвестиций их втягивают в банальные спекуляции, соблазняя сверхприбылью. Между тем, надо помнить, трейдинг и инвестиции – это разные явления.

Разница заключается в том, что инвестиция – это долгосрочное вложение на несколько лет. А трейдинг – краткосрочное вложение на короткое время: от нескольких секунд до нескольких дней, с целью получения максимальной прибыли.

10. Незнание принципа сложных процентов

Многие знакомы со сложным процентом и его знаменитым определением то ли от Эйнштейна, то ли от Рокфеллера или Ротшильда, что это восьмое чудо света. Напомним, сложный процент – это процент, который начисляется в инвестиционных инструментах не на основной капитал, а на проценты, начисленные ранее. Именно такая математическая формула позволяет инвестору создавать капитал, но только в том случае, если горизонт планирования долгий.

Однако многие не в курсе, что сложный процент работает и в обратную сторону. К примеру, если инвестировать 1000 долларов, затем претерпеть убыток в 50%, а потом прибыль в 50%, то у вас останется не первоначальная сумма в 1000 долларов, а всего 7500 долларов. Поэтому аналитики рекомендуют ограничивать убытки.

Разумеется, начиная любое дело, в том числе и инвестирование на фондовом рынке, невозможно избежать и защититься от всех рисков. По мнению аналитиков, чтобы избежать ошибок, необходимо постоянно изучать рынок, пополнять знания и не вестись на советы мнимых экспертов.