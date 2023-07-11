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Школьники Экибастуза примерили на себя роль акима и руководителей компаний

Школьники Экибастуза примерили на себя роль акима и руководителей компаний Фото: pixabay
Образовательно-досуговый комплекс "Кайнар" в Экибастуза реализует проект "Ел баласы" для лидеров детского движения, дебатеров, представителей школ в каникулярное время.

Ключевыми мероприятиями проекта являются: "Один день с акимом, "День участия в работе государственных органов", "Трудовой день с руководителями предприятий, деловая встреча "Депутат бала".

В рамках проекта ребята знакомятся с руководителями государственных органов, сотрудниками предприятий, погружаются в рабочую атмосферу трудовых коллективов.

Профессиональное ориентирование школьников, знакомство на практике с различными профессиями, понимание важности и ответственности за свой участок работы – это формирование гражданской позиции подрастающего поколения, культивирование понятия человека труда, человека профессионала своего дела.

Проект

Фото: пресс-служа Управления образования Павлодарской области

Экибастузским школьникам предоставилась уникальная возможность почувствовать себя в роли акима города, секретаря маслихата, руководителей отделов и градообразующих предприятий, таких как ТОО "Богатырь Көмір", разрез "Восточный", ТОО "Проммашкомплект", "Проммаш.kz", АО "КЕГОК", "Гидропром", канал им. К. Сатпаева.

В процессе общения ребята поделились своими идеями и мыслями, представили свои проекты и инициативы.

Участниками проекта стали 46 активных учеников из 25 школ города. Ребята ознакомились с деятельностью предприятий, погрузились в работу государственных органов и провели интервью с руководителями учреждений.

Своими впечатлениями о Дне участия в работе государственных органов и предприятий участники проекта поделились на встрече акима города с лидерами детско-юношеских организаций, Ұлан басшы, волонтерами, дебатерами, детскими школьными представителями.

"Я убедился в том что, самое главное в жизни - найти свое призвание. Выбирая профессию, нужно учитывать все составляющие успешной карьеры – склонности, способности, перспективы, и, самое главное – желание связать свою жизнь с той или иной сферой".Участник проекта Айбар Өмірбек, учащийся школы-лицея №36

Проект "Ел баласы" дает возможность расширить участие лидеров-детей в культурной и социальной жизни города, активизировать их участие в решении вопросов, имеющих отношение к детству и юношеству

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