Смертельное ДТП в Актюбинской области: два человека погибли

Двое водителей погибли в результате аварии в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, столкновение легковых автомобилей произошло 11 июля в 12:30 на 20 км автодороги Актобе-Оренбург.

В результате ДТП двое водителей погибли на месте, также троих пассажиров госпитализировали в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК.

Ранее ДТП с двумя жертвами произошло на БАКАД.

