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Смертельное ДТП в Актюбинской области: два человека погибли

ДТП с двумя жертвами произошло в Актюбинской области Фото: pixabay
Двое водителей погибли в результате аварии в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, столкновение легковых автомобилей произошло 11 июля в 12:30 на 20 км автодороги Актобе-Оренбург. 

В результате ДТП двое водителей погибли на месте, также троих пассажиров госпитализировали в больницу. 

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345  УК РК.

Ранее ДТП с двумя жертвами произошло на БАКАД.

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