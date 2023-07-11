Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителей Талдыкоргана напугал пожар на складе пластиковых отходов

Пожар на складе пластиковых отходов напугал жителей Талдыкоргана Фото: pxhere
Пожар на складе вторичного сырья произошел в Талдыкоргане. Густой столб дыма вызвал беспокойство у местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Жетысуской области, 11 июля в 16:52 пожарным поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане по ул. Транспортной случился пожар. На складе в пункте приема вторичного сырья произошло возгорание макулатуры и пластиковых отходов.

"На месте происшествия возгорание тушат силы и средства регионального ДЧС в количестве 23 человек личного состава и 7 единиц техники", – добавили в департаменте.

Между тем высокий столб черного дыма успел вызвать беспокойство у местных жителей. В соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлен пожар.

Двумя днями ранее произошел очередной пожар на барахолке в Алматы.

Читайте также

Смертельное ДТП в Актюбинской области: два человека погибли

Изнасиловал и сжег: зверское убийство произошло в Жетысуской области

Начальники полиции в Костанайской области лишились должностей после наркоскандала

Никита Дробны
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
Какие девять банков ликвидируют в Казахстане
В Казахстане переименуют два университета
В Казахстане переименуют два университета
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления