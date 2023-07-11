Жителей Талдыкоргана напугал пожар на складе пластиковых отходов

Пожар на складе вторичного сырья произошел в Талдыкоргане. Густой столб дыма вызвал беспокойство у местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Жетысуской области, 11 июля в 16:52 пожарным поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане по ул. Транспортной случился пожар. На складе в пункте приема вторичного сырья произошло возгорание макулатуры и пластиковых отходов.

"На месте происшествия возгорание тушат силы и средства регионального ДЧС в количестве 23 человек личного состава и 7 единиц техники", – добавили в департаменте.

Между тем высокий столб черного дыма успел вызвать беспокойство у местных жителей. В соцсетях появились видеозаписи, на которых запечатлен пожар.

Двумя днями ранее произошел очередной пожар на барахолке в Алматы.